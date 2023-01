Cựu bí thư huyện ở Quảng Ngãi bị phạt 3 năm tù

Ngày 11-1, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt bị cáo Đinh Kà Để (65 tuổi, ngụ thôn Nước Min, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) ba năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đền bù Dự án thủy điện Đăkđrinh ở huyện Sơn Tây.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt các bị cáo khác liên quan đến tội danh trên gồm: Lê Khắc Tâm Anh (53 tuổi, ngụ xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, nguyên Cán bộ Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng xã Sơn Dung) hai năm tù; Nguyễn Văn Diện (68 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, nguyên Trưởng phòng đền bù Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrinh) 30 tháng tù treo.

Bị cáo Nguyễn Vỹ Cường (40 tuổi, ngụ xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, nguyên cán bộ Địa Chính – Xây dựng xã Sơn Liên) 24 tháng tù treo; Trần Minh Việt (37 tuổi, ngụ xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, nguyên cán bộ Địa Chính – Nông nghiệp – Xây dựng xã Sơn Long) 18 tháng tù treo và Hà Văn Tiên (54 tuổi, nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Sơn Tây, Phó Chủ tịch Hội đồng GPMB dự án Thủy điện ĐăkĐrinh) được miễn trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng, trong quá trình lập phương án bồi thường đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp dự án thủy điện ĐăkĐrinh khu vực lòng hồ cho các hộ dân huyện Sơn Tây, ông Tô Cước (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án thủy điện ĐăkĐrinh - đã chết) và bị cáo Tiên biết rõ trong khu vực lòng hồ thủy điện có nhiều trường hợp mua bán đất không đúng quy định.

Tuy nhiên, bị cáo Tiên vẫn đề xuất khi lập phương án đền bù, đưa tên người đã chuyển nhượng đất vào diện được bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi bị thu hồi (quy về chủ cũ).

Ông Cước đã chỉ đạo thực hiện chủ trương trên. Đồng thời, chỉ đạo các Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án thủy điện ĐăkĐrinh trực tiếp triển khai tại nhiều xã ở huyện Sơn Tây. Những sai phạm trên gây thiệt hại của Nhà nước hơn 26 tỉ đồng.

Còn bị cáo Để cho chủ trương lập phương án cho những người đã bán đất để họ được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là trái với quy định của pháp luật. Trong tổng số tiền hơn 26 tỉ đồng gây thiệt hại, bị cáo Đinh Kà Để chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 15 tỉ đồng.

