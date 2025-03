Cựu danh thủ Joey Barton bị kết luận có tội vì say rượu và sút vào đầu vợ 26/03/2025 15:47

Barton, 42 tuổi, được cho là đã hành hung Georgia Barton, 38 tuổi, vào tháng 6-2021 tại căn nhà của họ ở khu Kew, tây nam London, trong lúc đang say rượu. Theo lời khai tại Tòa án sơ thẩm Westminster, vụ việc xảy ra sau buổi tụ tập uống rượu của hai vợ chồng cùng hai cặp đôi khác, khi các con của họ đang ngủ trên lầu.

Tranh cãi nổ ra khi cựu danh thủ Joey Barton đe dọa sẽ đánh anh trai và cha vợ. Thời điểm xảy ra vụ việc, Barton đang là HLV trưởng của CLB Bristol Rovers. Anh bị tuyên án 12 tuần tù treo. Tòa được biết, bà Barton bị một vết bầm trên trán và chảy máu mũi. Ngay sau vụ việc, bà đã gọi cảnh sát, báo rằng chồng mình "vừa đánh" mình. Tuy nhiên, sau đó bà gửi thư tới cơ quan công tố rút lại cáo buộc.

Chánh án Paul Goldspring đã bác bỏ lời khai của Barton, cho rằng lời lẽ của anh "thiếu cụ thể", và tuyên bố anh có tội. Dù thừa nhận Barton "có tiền sử bạo lực", ông Goldspring cho biết: "Tôi nhận thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù giam ngay lập tức”. Ông cũng viện dẫn một yếu tố giảm nhẹ là việc cặp đôi vẫn đang trong mối quan hệ hạnh phúc và có con nhỏ: “Tôi không muốn can thiệp vào điều đó”.

Chánh án và luật sư công tố đều khẳng định cựu danh thủ Joey Barton có tội hành hung vợ mình. Ảnh: GETTY.

Phát biểu bên ngoài tòa sau phiên tuyên án, cựu danh thủ Joey Barton nói anh "thất vọng sâu sắc" với phán quyết và dự định kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Luật sư công tố Helena Duong lập luận rằng cuộc gọi 999 của bà Barton vào đêm xảy ra vụ việc là "bằng chứng thuyết phục", khi bà mô tả sự việc một cách “rõ ràng và dứt khoát”. Bà Duong nhấn mạnh vết máu chảy từ mũi nạn nhân là “một chấn thương cần được giải thích”, và rằng “rõ ràng không phải do tai nạn”.

Trước đó, Barton thừa nhận giữa hai người đã có lời qua tiếng lại, nhưng phủ nhận có bất kỳ hành động bạo lực thể chất nào. Anh bị bắt tại phòng ngủ trong đêm xảy ra vụ việc, khi đang ngủ trong trạng thái say rượu, theo lời khai tại tòa. Barton từng được hoãn xét xử vào năm 2022 sau khi bà Barton gửi thư rút lại cáo buộc, cho rằng chấn thương là do một người bạn can thiệp giữa lúc hai vợ chồng đang cãi nhau.

Tuy nhiên, một thẩm phán khi đó quyết định tạm dừng phiên tòa vì lo ngại việc không triệu tập bà Barton làm chứng sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng của phiên xét xử.

Joey Barton bị tù treo kèm phạt tiền. Ảnh: GETTY.

Giám đốc Công tố Vương quốc Anh (DPP), ông Stephen Parkinson, đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao London. Tại phiên điều trần, các luật sư của DPP khẳng định có thể đảm bảo một phiên tòa công bằng. Trong phán quyết đưa ra hồi tháng 6, hai thẩm phán cấp cao đã đồng ý với lập luận của DPP và ra lệnh xét xử Barton trước một thẩm phán khác.

Ngoài bản án tù treo, cựu danh thủ Joey Barton còn bị trả giá đắt với yêu cầu nộp các khoản phạt và chi phí tố tụng tổng cộng 2.183 bảng Anh trong vòng bảy ngày.