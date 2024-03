Cựu giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau lãnh 21,5 năm tù vụ tham ô 5,1 tỉ đồng

Chiều 27-3, cựu Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau Phan Quốc Khải bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 21 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản và lập quỹ trái phép.

Cấp dưới của ông Khải là Mạc Huỳnh An, 37 tuổi, cựu kế toán trưởng Vườn quốc gia Mũi Cà Mau bị phạt 18 năm 6 tháng tù về hai tội danh trên.

Cùng bị tuyên phạm tội tham ô tài sản còn có ba nhân viên dưới trướng ông Khải là thủ quỹ Nguyễn Hoàng Khanh bị phạt 3 năm tù, Nguyễn Khánh Linh (cựu kế toán viên) bị phạt 2 năm tù, Nguyễn Văn Nuôi (nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính) bị phạt 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Phan Quốc Khải, cựu giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau (thứ 2 từ phải qua). Ảnh: CTV

HĐXX kết luận từ năm 2016 đến 2018, các bị cáo đã cấu kết tham ô số tiền hơn 5,1 tỉ đồng. Riêng bị cáo Khải và bị cáo An còn tổ chức lập quỹ trái phép, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền 450 triệu đồng.

Về lập quỹ trái phép, HĐXX kết luận bị cáo Khải chỉ đạo bị cáo An lập hai bộ chứng từ quản lý các nguồn thu riêng biệt. Một bộ để báo cáo tài chính với cấp thẩm quyền theo quy định về đơn vị sự nghiệp có thu, bộ khác bỏ ngoài sự kiểm soát của Nhà nước để làm quỹ đen cho Khải tự ý chi tiêu.

Ở hành vi tham ô tài sản, hai thủ đoạn chính của Khải và An là lập nâng khống chi phí quản lý bảo vệ rừng, chi phí tuần tra kiểm soát, chi phí xử phạt vi phạm hành chính... bằng cách mua hoá đơn xăng dầu khống, nhờ người ký thanh toán khống. Hành vi này, Khải và An cùng đồng phạm tội tham ô đã tham ô số tiền hơn 570 triệu đồng.

Đặc biệt, Khải và An đã buộc các chốt, trạm quản lý bảo vệ Vườn quốc gia dưới trướng của mình phải ký nhận số tiền gấp đôi số thực nhận để thanh quyết toán với Nhà nước dư ra mà tư túi riêng. Số tiền này bị kết luận lên đến hơn 4,5 tỉ đồng. Và phần lớn số tiền tham ô hơn 5,1 tỷ đồng do Khải và An hưởng lợi.

Trần Vũ