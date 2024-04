Cựu Thủ tướng Hun Sen chia tay Hạ viện, chuẩn bị nhậm chức Chủ tịch Thượng viện

Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội Campuchia (Hạ viện) khóa VII diễn ra ngày 1-4, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã từ chức đại biểu quốc hội.

Theo tờ Khmer Times, động thái này của ông Hun Sen nhằm chuẩn bị cho việc ông sắp nhậm chức Chủ tịch Thượng viện.

“Tôi xin gửi thông điệp từ biệt tới các đại biểu quốc hội từ hôm nay (1-4). Sự ra đi của tôi là để hoàn thành một nhiệm vụ khác nên chúng ta vẫn còn cơ hội gặp nhau ở đây" - ông nói và cho biết thêm rằng sẽ nộp đơn từ chức vào ngày 2-4.

Ông Hun Sen cho hay ông "đã ngồi ở quốc hội Campuchia hơn một nửa cuộc đời", giai đoạn thứ nhất từ năm 1981 đến 1993 và giai đoạn thứ hai từ năm 1993 đến 2024.

Tại cuộc họp, ông Hun Sen cảm ơn các đại biểu quốc hội đã hỗ trợ ông trong công việc, chẳng hạn như tạo cơ hội sửa đổi Hiến pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế Campuchia, điều chỉnh luật đất đai để trao quyền sở hữu cho người dân, cải cách đất nông nghiệp, cùng nhiều công việc khác.

Ông Hun Sen cũng cảm ơn tất cả đại biểu quốc hội các khoá trước đây đã luôn động viên, giúp đỡ ông giải quyết nhiều vấn đề trong nước.

Theo tờ Cambodianess, ông Hun Sen dự kiến sẽ nhậm chức Chủ tịch Thượng viện Campuchia vào ngày 3-4, khi Thượng viện khai mạc kỳ họp khoá mới do Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì.

Nghị viện Campuchia là một lưỡng viện lập pháp gồm Quốc hội (Hạ viện) và Thượng viện.

Quốc hội Campuchia có 125 thành viên, được bầu với nhiệm kỳ 5 năm theo hình thức trực tiếp. Tiền thân của Quốc hội chính là Hội đồng Lập hiến.

Thượng viện có 62 nghị sĩ nhiệm kỳ 6 năm. Trong số đó, 2 thành viên do Quốc vương chỉ định, 2 thành viên do Quốc hội chỉ định, và 58 thành viên còn lại do hội đồng cấp xã bầu.