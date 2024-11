Cựu trưởng Công an TP Mỹ Tho kháng cáo kêu oan 08/11/2024 17:03

(PLO)- Sau khi Tòa sơ thẩm tuyên phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và phán quyết mức án 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Đoàn Văn Thanh- cựu trưởng Công an TP Mỹ Tho đã kháng cáo kêu oan.

Liên quan đến vụ Cựu trưởng Công an TP Mỹ Tho bút phê 'tha' 235 người vi phạm giao thông mà TAND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã xử sơ thẩm hồi cuối tháng 10-2024 và tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Thanh (60 tuổi, cựu trưởng Công an TP Mỹ Tho) 4 năm 6 tháng tù, vừa qua bị cáo này đã nộp đơn kháng cáo. Đơn kháng cáo của cựu trưởng Công an TP Mỹ Tho đã được TAND TP Mỹ Tho tiếp nhận.

Bị cáo bị cáo Đoàn Văn Thanh (áo trắng) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trong đơn, bị cáo Đoàn Văn Thanh kháng cáo kêu oan đối với toàn bộ nội dung bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Mỹ Tho đã tuyên xử đối với bị cáo.

Lý do theo trình bày của bị cáo là hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của bị cáo theo quy định chỉ bị xử lý kỷ luật, chứ không bị xử lý hình sự. Do đó, hành vi vi phạm pháp luật của tôi không cấu thành tội phạm về tội tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”… Từ những lý do trên, bị cáo kháng cáo đề nghị TAND tình Tiền Giang xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm, tuyên bố bị cáo không phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2013-2016, ông Đoàn Văn Thanh là trưởng Công an TP Mỹ Tho đã lợi dụng chức vụ được giao, khi có người thân của người vi phạm hành chính, xin giảm nhẹ hình thức xử phạt, ông Thanh có bút phê vào biên bản vi phạm hành chính để chỉ đạo phạt cảnh cáo (thay vì xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền) không đúng quy định pháp luật. Có tổng cộng 235 hồ sơ được ông Thanh chỉ đạo xử phạt cảnh cáo không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng. Võ Trần Chí Công và Phạm Thị Quỳnh Anh là những người được ông Thanh chỉ đạo để thực hiện việc "phạt cảnh cáo" này.

Theo đó, Võ Trần Chí Công - Phụ trách tổ xử lý tại Đội CSGT từ năm 2013-2014, sau khi tiếp nhận hồ sơ có bút phê chỉ đạo của ông Thanh thì Công không đề xuất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (do các lỗi vi phạm nêu trên không có hình thức phạt cảnh cáo), tự trả hồ sơ cho người vi phạm. Có trường hợp đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền nhưng Công lại thực hiện theo bút phê của ông Thanh, không triển khai các quyết định xử phạt tiền. Đối với bà Phạm Thị Quỳnh Anh - phụ trách Đội CSGT từ năm 2015-2016, bà cũng có những vi phạm tương tự như ông Công, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Với vai trò đồng phạm, Công xử lý sai quy định 130 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 385 triệu đồng cho nhà nước. Bà Quỳnh Anh xử lý sai quy định 42 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 164 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, ông Thanh đã nộp toàn bộ số tiền thiệt hại hơn 650 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Từ ngày 23 đến 25-10, TAND TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đưa vụ án ra xét xử và tuyên bị cáo Đoàn Văn Thanh (60 tuổi, cựu trưởng Công an TP Mỹ Tho) cùng 2 cựu cán bộ Đội CSGT là Võ Trần Chí Công (40 tuổi) và Phạm Thị Quỳnh Anh (39 tuổi) phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tòa tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Thanh 4 năm 6 tháng tù; Võ Trần Chí Công 3 năm 6 tháng tù và Phạm Thị Quỳnh Anh 2 năm 6 tháng tù.

Về các vấn đề mà bị cáo Thanh trình bày, nêu ra tại tòa như: hành vi của bản thân chỉ đơn giản là áp dụng luật xử phạt hành chính chưa đúng với hình thức xử phạt do cả nể đối với thân nhân của cán bộ trong ngành Công an và ngoài ngành có hoàn cảnh khó khăn xin được “giúp đỡ”, không vụ lợi; Sai phạm của bị cáo chưa đến mức cấu thành tội phạm; bị cáo khiếu nại việc giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính thực hiện giám định lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính là hoàn toàn trái pháp luật.... tào bác bỏ.

Cụ thể, Tòa cho rằng bị cáo bút phê phạt cảnh cáo thay vì phạt tiền do cả nể, không vụ lợi cá nhân, nhưng việc này rơi vào yếu tố “động cơ khác” theo quy định nên hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Việc giám định và thẩm quyền xét xử hoàn toàn đúng. Từ đó tòa tuyên bị cáo Thanh phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tuyên mức án như trên.