Cựu viện trưởng viện kiểm sát bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ

(PLO)- Ông Vi Đức Ninh, cựu viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn, Bắc Giang bị khai trừ Đảng, sau khi đã bị bắt giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ngày 1-11, nguồn tin cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Vi Đức Ninh, cựu viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn.

Ông Ninh bị xác định suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thiếu tu dưỡng, rèn luyện; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.

Vi phạm của ông Ninh là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội, làm mất uy tín của bản thân, giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi ông Ninh công tác.

Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ, xảy ra tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đồng thời khởi tố năm bị can.

Trong số này, ông Vi Đức Ninh, Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn bị bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ông Hồ Anh Khoa, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng ba người khác cùng bị cáo buộc tội môi giới hối lộ, gồm Phan Văn Hiếu, Dương Ngọc Quý, Nguyễn Thị Nhung (đều trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang).

Nội dung vụ án cho thấy chiều 14-8-2022, tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke Diamond thuộc tổ dân phố Lê Duẩn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 201, tầng 2 quán karaoke có chín người dương tính với chất ma túy, trong đó có Đào Ngọc Sơn và Nguyễn Phạm Việt Nga (cùng trú tại TP Bắc Giang).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Phạm Việt Nga thừa nhận về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện Lục Ngạn ra quyết định tạm giữ đối với Nga.

Tiếp đó, Công an huyện Lục Ngạn ra lệnh tạm giữ đối với Đào Ngọc Sơn để xác minh hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm Dương Ngọc Quý, Phan Văn Hiếu và Nguyễn Thị Nhung gặp gỡ, trao đổi với gia đình Sơn và thống nhất sẽ nhờ Hồ Anh Khoa đứng ra “chạy án”. Khoa đã gặp và nhờ Vi Đức Ninh giúp đỡ, nhằm giảm nhẹ cho Sơn và Nga.

Ngày 25-8, Công an huyện Lục Ngạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phạm Việt Nga về tội tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Về phía Đào Ngọc Sơn, do chưa đủ căn cứ khởi tố bị can, VKSND huyện Lục Ngạn ra quyết định trả tự do cho người này.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định rút vụ án hình sự để điều tra, làm rõ.

Viện trưởng VKS huyện Lục Ngạn và 4 người bị bắt vì nhận, môi giới hối lộ (PLO)- Ông Vi Đức Ninh, Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) bị khởi tố và bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.

T.PHAN