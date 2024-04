Đà Nẵng điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở 12/04/2024 11:10

Ngày 12-4, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Việc này nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở theo chương trình phát triển nhà ở của Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030. Đồng thời phù hợp Đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Đà Nẵng đưa 127 dự án căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại vào kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2025. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể, diện tích nhà ở bình quân đến năm 2025 của Đà Nẵng phấn đấu đạt khoảng 30 m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 30,4 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt khoảng 27,2 m2 sàn/người.

Diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 phấn đấu đạt 15-20 m2 sàn/người.

Đến năm 2025, tỉ lệ nhà ở kiên cố tại Đà Nẵng phấn đấu đạt trên 70%. Trong đó khu vực đô thị đạt 80-90%, khu vực nông thôn đạt khoảng 50-60%. Đặc biệt không để phát sinh nhà ở đơn sơ, nhất là khu vực đô thị.

Giai đoạn 2021-2025, đối với nhà ở xã hội, Đà Nẵng dự kiến đầu tư/kêu gọi đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án với hơn 11.000 căn hộ. Trong đó dự kiến hoàn thành hơn 7.000 căn hộ.

Đối với nhà ở thương mại, Đà Nẵng dự kiến kêu gọi đầu tư tối thiểu 102 dự án với hơn 68.000 căn hộ. Trong đó dự kiến hoàn thành hơn 46.000 căn hộ.

Trước đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo nhiều dự án trên địa bàn TP được bán nhà ở hình thành trong tương lai, hoặc được huy động vốn.

Cụ thể như 219 căn nhà ở thương mại tại dự án Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) của Công ty CP Đầu tư Landcom đủ điều kiện được bán theo quy định tại khoản 1 điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng thông báo một số dự án đủ điều kiện được huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 2 điều 69 Luật Nhà ở và khoản 3 điều 19 Nghị định số 99/2015 của Chính phủ.

Trong đó có 31 căn nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu phức hợp dịch vụ thương mại cao tầng An Hòa (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) do Công ty CP An Hòa làm chủ đầu tư.

Ngoài ra còn có dự án Tháp CT1 & CT2, Tháp CT3 & CT7 - Đà Nẵng Times Square (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) của Công ty CP Kim Long Nam.