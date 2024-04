Bất động sản ở TP.HCM và vùng ven đã bắt đầu bán được 11/04/2024 07:00

Diễn biến tích cực ở TP.HCM

Cụ thể, báo cáo của DKRA Group về thị trường bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận quý I-2024 cho thấy thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận ghi nhận nhiều diễn biến tích cực ở các phân khúc đất nền, căn hộ và nhà phố/biệt thự.

“Đa phần sản phẩm giao dịch trên thị trường đến từ những dự án bất động sản có pháp lý hoàn thiện, tiến độ thi công đảm bảo và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Bước sang quý II-2024, dự báo tín hiệu khởi sắc sẽ rõ nét hơn, mức độ chuyển biến tích cực tùy vào từng phân khúc cụ thể” - báo cáo nêu.

Theo đó, phân khúc đất nền trong quý I nguồn cung sơ cấp tăng khoảng 18% so với thời điểm cuối năm 2023. Sức cầu chung của thị trường duy trì ở mức thấp, giảm khoảng 40% so với quý trước. Trong đó, hơn 80% lượng giao dịch tập trung ở Bình Dương, Long An, với nhóm sản phẩm có mức giá trung bình từ 16,4 - 22,2 triệu đồng/m2…

“Thanh khoản có những chuyển biến tích cực sau Tết Nguyên đán, giao dịch tập trung ở nhóm sản phẩm - dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý và được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường” - báo cáo phân tích.

Thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Ảnh minh họa: Hoàng Giang

Đất nền, căn hộ có thanh khoản

Dự báo từ DKRA Group, nguồn cung mới phân khúc đất nền trong quý II có nhiều cải thiện so với quý I và dao động trong khoảng từ 550 - 650 nền, tập trung chủ yếu ở vùng phụ cận TP.HCM, thanh khoản thị trường tiếp tục đà tăng và đạt nhiều khởi sắc hơn trong quý sắp tới.

Phân khúc căn hộ ghi nhận 122 dự án sơ cấp triển khai bán hàng trong quý, giảm 9,7% so với quý trước và ở mức tương đương với cùng kỳ năm 2023, tập trung phân bổ tại thị trường TP.HCM và Bình Dương.

Riêng tại TP.HCM, phần lớn nguồn cung mới trong quý đến từ các dự án phân khúc hạng A thuộc khu Tây và khu Nam, thanh khoản thị trường có sự cải thiện rõ nét, từ giai đoạn sau tết.

Giao dịch chủ yếu diễn ra ở những dự án căn hộ tầm trung đã hoàn thiện pháp lý, tiến độ xây dựng nhanh chóng, thuận tiện kết nối về trung tâm TP và có mức giá từ 40 - 55 triệu đồng/m2 tại TP.HCM, từ 30 - 35 triệu đồng/m2 tại Bình Dương.

Giá bán sơ cấp ở một số dự án tăng nhẹ 2% - 5% so với cuối năm 2023, được áp dụng cùng nhiều chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, ân hạn gốc, lãi vay…

Nguồn cung căn hộ mới dự báo sẽ tăng so với quý I-2024, dao động ở mức khoảng 2.000 - 3.000 căn, tập trung chủ yếu tại TP.HCM và Bình Dương. Phân khúc căn hộ hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo tại TP.HCM trong khi phân khúc hạng B và C dẫn dắt nguồn cung mới tại thị trường các tỉnh giáp ranh.

“Sức cầu thị trường bất động sản được kỳ vọng có những chuyển biến tích cực. Mặt bằng giá sơ cấp có thể tiếp tục tăng nhẹ trước các áp lực chi phí đầu vào, thanh khoản thị trường thứ cấp cũng như giá bán đạt nhiều cải thiện tích cực” - DKRA Group nêu dự báo 3 tháng tới về thị trường căn hộ.