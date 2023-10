Đà Nẵng: Một số cơ quan, tổ chức chậm trễ phối hợp với cơ quan điều tra

Ngày 17-10, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017 và sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 01/2019, về công tác phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm và ký kết Quy chế sửa đổi, bổ sung năm 2023.

Qua dự thảo báo cáo, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thống nhất, ghi nhận và đánh giá cao cao những kết quả, thành tích mà các cơ quan liên ngành thành phố đã đạt được.

Qua 5 năm triển khai, công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan liên ngành thành phố ngày càng hiệu quả và đi vào nền nếp, đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật.

Từ ngày 01-12-2017 đến ngày đến 01-12-2022, tổng số nguồn tin tội phạm đã tiếp nhận, phân loại là 8.726 tin, đã giải quyết 8.497 tin (đạt tỷ lệ trên 97%).

Hầu hết các nguồn tin về tội phạm đều được phát hiện, vào sổ theo dõi, phân loại, chuyển Cơ quan điều tra.

Các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra được Viện Kiểm sát kiểm sát chặt chẽ và phê chuẩn kịp thời.

Các cơ quan liên ngành đã phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với các vụ, việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại như việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có nơi, có lúc còn hạn chế, chưa phù hợp với các quy định.

Không gửi thông báo kết quả việc tiếp nhận đến VKSND; không gửi kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức đã cung cấp tố giác, tin báo hoặc người tố giác tội phạm, chuyển nguồn tin đến Cơ quan điều tra nhưng không thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát, gây khó khăn cho công tác kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Còn để xảy ra một số trường hợp các cơ quan, tổ chức chậm trễ trong việc phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan điều tra.

Đặc biệt, Công an các phường là đơn vị thường xuyên tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm nhưng do thiếu kinh nghiệm, chưa nắm vững quy định về tố tụng hình sự và cán bộ công an phường đều kiêm nhiệm nhiều công tác nên việc lấy lời khai ban đầu của Công an phường chưa đầy đủ, kịp thời.

Do đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Lãnh đạo liên ngành các cơ quan thành phố cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp một cách thực chất, hiệu quả, tuân thủ đúng các nguyên tắc đề ra, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra.

VKSND TP với vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên ngành theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp liên ngành mới, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung bất cập, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế...

“Ngoài việc phối hợp giữa các cơ quan theo quy chế, các ngành phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan trong khối nội chính, các cơ quan Đảng, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác này, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị.

