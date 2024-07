Đà Nẵng nghiên cứu thành lập Sở An toàn thực phẩm 11/07/2024 15:57

(PLO)- Đà Nẵng đang xây dựng đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 136/2024.

Ngày 11-7, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng xác nhận TP đang nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm Đà Nẵng sẽ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, giúp UBND TP triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Cơ quan này sẽ tham gia giám sát, truy xuất nguồn gốc tại các chợ, trung tâm thương mại, giúp dịch vụ ngày càng được nâng cao, tăng chất lượng hàng hóa trên địa bàn Đà Nẵng.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Sở An toàn thực phẩm Đà Nẵng khi được thành lập sẽ thống nhất một đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính, cấp phép. Qua đó tạo sự thuận lợi, nhất quán, đồng bộ từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp phép, quản lý, hậu kiểm, thanh tra... các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, các cơ sở dịch vụ ăn uống đến giám sát mối nguy, quản lý chất lượng thực phẩm.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 136/2024 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng. Trong nhóm 30 cơ chế chính sách được Quốc hội thông qua có việc thành lập Sở An toàn thực phẩm Đà Nẵng.

Cụ thể, HĐND TP Đà Nẵng thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.

Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở chuyển chức năng quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm từ Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương qua Sở An toàn thực phẩm.

Thẩm tra trước đó của Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội cho hay, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở thực hiện thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm. Chính sách này đã được áp dụng tương tự tại TP.HCM, phù hợp với đặc thù của TP du lịch như Đà Nẵng.