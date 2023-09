Đà Nẵng: Nhiều người cao tuổi suýt mua phải sữa không nguồn gốc

Ngày 25-9, Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một người đang quảng cáo, tư vấn bán sữa không nguồn gốc cho nhiều người cao tuổitrên địa bàn.

Qua nắm tình hình cũng như nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đang tư vấn bán sữa cho nhiều người cao tuổi tại một ngôi nhà trên đường Phạm Cự Lượng.

Nhiều người cao tuổi đang được tư vấn mua sữa không rõ nguồn gốc. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thực phẩm chức năng được người đàn ông này chèo kéo khách hàng. Tại thời điểm kiểm tra, những sản phẩm này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không xuất trình được giấy tờ chứng minh.

Công an phường An Hải Đông đã niêm phong 30 lon sữa loại 200 gram/lon, 12 hộp sữa loại 800 gram/hộp, 11 hộp miếng dán chưa rõ chức năng, công dụng và bàn giao cho Công an quận Sơn Trà tiếp tục làm rõ.

Minh Trường