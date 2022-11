Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế sau 3 năm tạm dừng

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng có văn bản mời các doanh nghiệp, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm căn cứ vào khả năng, nhu cầu đăng ký tham gia công tác tổ chức tại Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 12-11-2022.

Các đơn vị tham gia đề xuất ý tưởng mới lạ, độc đáo, có quy mô và xây dựng kế hoạch chi tiết về tổ chức sự kiện này. Đồng thời cam kết tổ chức thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ yêu cầu.

TP ưu tiên cho đơn vị cam kết tổ chức DIFF trong 3 năm liên tiếp. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ sự kiện DIFF 2023 do đơn vị được lựa chọn tổ chức chi trả, dự kiến khoảng 150 tỉ đồng.

Theo kế hoạch tổng thể, DIFF 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 3-6 đến ngày 7-8-2023. Địa điểm bắn pháo hoa là khu vực cảng sông Hàn. Quy mô khán đài khoảng 17.000 chỗ ngồi.

DIFF 2023 dự kiến có 8 đội tham gia (gồm 7 đội quốc tế và đội Đà Nẵng), trình diễn trong 5 đêm, trong đó có 4 đêm thi vòng loại và 1 đêm chung kết.

Thời gian trình diễn của mỗi đội không dưới 20 phút và không quá 22 phút, theo chủ đề của DIFF 2023. Cơ cấu giải thưởng gồm tiền và hiện vật cho đội Quán quân 10.000 USD, cúp và giấy chứng nhận; đội Á quân 5.000 USD, cúp và giấy chứng nhận.

Song song với những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, DIFF 2023 còn có các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam và các quốc gia dự thi với sự tham gia của các nghệ sĩ hạng A, các đoàn nghệ thuật lớn trong và ngoài nước.

Ngoài ra, sẽ có những hoạt động phụ trợ trải rộng trên địa bàn TP, gồm: không gian hai bờ sông Hàn, dọc tuyến đường Bạch Đằng, bãi biển Mỹ Khê, Cung thể thao Tiên Sơn…

DIFF là sự kiện có quy mô lớn được Đà Nẵng tổ chức 10 kỳ, trở thành lễ hội quốc tế độc đáo tại Việt Nam.

