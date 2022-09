Đà Nẵng tập trung ứng phó siêu bão Noru

(PLO)- Đà Nẵng lên phương án di dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; bố trí các địa điểm cùng lương thực để cho người dân sơ tán.

Chiều 25-9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình phòng chống bão Noru tại Cảng cá và Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Theo ông Nguyễn Phú Ban - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại công tác phòng chống lụt bão đối với các tàu trong bờ đã đảm bảo. Hiện tại, thành phố Đà Nẵng còn 35 tàu đang hoạt động trên biển. Trong đó, 7 tàu gần bờ, các tàu còn lại đã liên lạc được và hướng dẫn cho ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm vào khu vực tránh trú bão an toàn.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho biết ngoài đảm bảo an toàn cho các tàu cá, TP Đà Nẵng cũng đã hoàn thành việc di dời các tàu chở dầu ra khỏi Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang di chuyển đến nơi neo đậu an toàn, đảm bảo phóng cháy chữa cháy. Ngoài ra, ở các vùng nguy hiểm, vùng trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, thành phố đã có các phương án di dân đến nơi an toàn. Đã bố trí các địa điểm, lương thực để cho người dân sơ tán.

Đại diện Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết kinh nghiệm từ việc ứng phó với các cơn bão trước đây cho thấy việc kêu gọi người dân từ tàu thuyền lên bờ luôn khó khăn. Vì vậy, lực lượng bộ đội biên phòng đang tiếp tục kêu gọi người dân lên bờ. Nếu trước khi bão vào 1 giờ đồng hồ người dân nào còn chưa lên bờ thì lực lượng chức năng phải khống chế lên bờ.

Hiện thành phố Đà Nẵng không còn lồng bè trên biển. Đối với những tàu công suất nhỏ thì các đồn biên phòng dọc biển sẽ hỗ trợ ngư dân đưa vào bờ.

Quảng Nam: Người dân tất bật chằng chống nhà ứng phó siêu bão Noru (PLO)- Chiều 25-9, người dân ở các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Nam đã tiến hành chằng chống nhà cửa để ứng phó với bão số 4 (bão Noru).

NGÔ QUANG