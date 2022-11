Đà Nẵng tiếp tục phát hiện 35 quán Karaoke, quán bar vi phạm PCCC

(PLO)- Tiếp tục tổng rà soát kiểm tra, Công an TP Đà Nẵng phát hiện 34 cơ sở Karaoke và một quán bar trên địa bàn vi phạm về an toàn PCCC-CNCH

Thực hiện nghiêm Kế hoạch của Bộ Công an về tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn, Công an TP Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng, tiếp tục tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở, trong đó có các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, bar.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP đã phát hiện nhiều cơ sở không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC-CNCH nên buộc phải tạm đình chỉ.

Theo yêu cầu của Bộ Công an, danh sách các cơ sở vi phạm sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết và cùng giám sát.

Được biết, tính đến ngày 18-11, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra tại hơn 6.400 lượt cơ sở, phát hiện hơn 2.900 lỗi vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

Danh sách mới nhất các cơ sở karaoke bị tạm đình chỉ, đình chỉ Tại huyện Hòa Vang có hai cơ sở là Kitty và Thảo My; Quận Hải Châu có bốn cơ sở là Đảo Xanh KTV, Dubai, RIO, Hải Long Minh; Tại quận Thanh Khê có một cơ sở là Chợt Nhớ; Tại quận Sơn Trà có sáu cơ sở là X8 – KTV, An Phú, Chân Mây, Khanh, New Boom Boom, Vip Business; Tại quận Liên Chiểu có 18 cơ sở là New Century, Matrix, Rừng Trong Phố, Thùy Dương, Thành Long, Queen, AmaZon, Hồng Kông, Anh Thư, Galaxy, Melody, Vầng Trăng, Phương Lan, Toàn Ny, Alo, Ánh Tuyết, Xuân Tùng, Sắc Màu; tại quận Ngũ Hành Sơn có ba cơ sở là Rin Rin, Diamond và Vegas. Ngoài ra, một quán bar là 212 Club của Công ty TNHH MTV Trường Lộc Club tại Du Thuyền DHC - Marina (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) cũng vi phạm nên nằm trong danh sách này.

