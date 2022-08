Đà Nẵng xử lý các shipper chạy xe nhưng mắt chỉ nhìn vào điện thoại

Ngày 7-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Giám đốc Công an TP đã có chỉ đạo về việc siết chặt hoạt động của các shipper công nghệ. Công an quận Liên Chiểu đã ra quân, tăng cường công tác tuần tra xử lý nghiêm các shipper vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Qua kiểm tra, Công an quận Liên Chiểu đã xử lý 26 shipper công nghệ, trong đó có chín shipper vi phạm quy định "không được sử dụng điện thoại khi đang lái xe", năm trường hợp vượt đèn đỏ và 12 trường hợp không đi đúng làn đường quy định.

26 trường hợp vi phạm này đều bị xử phạt nghiêm, trong đó năm shipper bị tước giấy phép lái xe. Công an quận Liên Chiểu cũng yêu cầu lái xe ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Được biết, thời gian gần đây, Công an TP Đà Nẵng liên tiếp nhận nhiều phản ảnh của người dân về tình trạng các shipper công nghệ chở hàng nhiều, chạy nhanh, vượt ẩu không quan sát, mắt chỉ nhìn vào điện thoại nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Việc đẩy mạnh tuần tra, xử lý các shipper công nghệ này là một phần nằm trong Kế hoạch 195 của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Số liệu thống kê vào năm 2021 cho thấy TP Đà Nẵng có khoảng 1.000 shipper công nghệ.