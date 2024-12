Chương trình khuyến mãi 'Không Độ Tết không stress': Đã trao hơn 160 ngàn giải, vẫn còn gần 190 ngàn giải thưởng chờ người chơi trong tháng 1 tới đây 30/12/2024 15:22

Đã có hơn 160 ngàn giải thưởng được trao

Dễ chơi dễ trúng là nhận định chung của người tiêu dùng về chương trình “Không Độ Tết không stress” của Trà Xanh Không Độ trong những ngày vừa qua. Theo ghi nhận của chương trình, đã có hơn hơn 160 ngàn giải thưởng được trao cho người tiêu dùng trong gần 1 tháng qua.

Đặc biệt trong đó anh Trần Bình Nguyên (39 tuổi, quận Tân Phú,TP.HCM) chủ một cơ sở cung cấp dịch vụ cưới hỏi đã trở thành khách hàng may mắn đầu tiên trúng giải nhất trị giá 250 triệu đồng. Chị Trần Ngọc Giàu (35 tuổi, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) trúng giải nhì trị giá 25 triệu đồng. Chương trình cũng đang nỗ lực liên hệ với 2 khách hàng may mắn trúng giải nhì và 5 khách hàng may mắn trúng giải ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng trong lần quay số vào giữa tháng 12 vừa qua.

Anh Trần Bình Nguyên (trú quận Tân Phú, TP.HCM) trở thành khách hàng may mắn đầu tiên khi trúng giải nhất trị giá 250 triệu đồng nhờ giảm stress cuối năm với Trà Xanh Không Độ.

Chia sẻ với chương trình, Lê Khôi Nguyên, sinh viên năm 3 tại TP.HCM (quê Đồng Tháp) cho biết những ngày cuối năm của em đầy căng thẳng mệt mỏi khi lịch thi kết thúc các tín chỉ dồn dập trong khi em vẫn căng mình làm thêm tại quán café để có tiền trang trải cho cuộc sống và về quê ăn Tết trong những ngày sắp tới.

“Gia đình em hoàn cảnh khó khăn nên em chỉ biết ráng học tập và làm việc thật tốt để vừa lo cho cuộc sống hiện tại, vừa cố gắng cho tương lai phía trước. Những ngày cuối năm này, mỗi khi mệt mỏi trước áp lực học tập, thi cử hay công việc em luôn chọn Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng và xé nhãn, lấy mã code tham gia chương trình khuyến mãi Tết với hy vọng trúng được thẻ cào điện thoại mỗi ngày”, Nguyên tâm sự.

Nhiều người trẻ giảm căng thẳng với Trà Xanh Không Độ và tìm kiếm cơ hội trúng các giải thưởng giá trị hàng trăm triệu từ chương trình “Không Độ Tết không stress” trong những ngày cuối năm.

Ước nguyện của nam sinh viên quê Đồng Tháp những ngày cuối năm này là mơ ước có thể may mắn trúng giải nhất trị giá 250 triệu đồng, thấp hơn là giải nhì trị giá 25 triệu đồng hoặc giải ba trị giá 10 triệu đồng để em có thêm tiền trang trải cuộc sống, đóng học phí trong học kỳ tới và phụ giúp gia đình trong dịp Tết này.

Cũng như Lê Khôi Nguyên, Phan Mai Ngân, quản lý chuyền may tại một công ty ở Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết cô đã 6 lần trúng thẻ cào điện thoại từ chương trình “Không Độ Tết không stress” chỉ trong gần 1 tháng vừa qua.

“Cả tháng qua mình uống Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng, mệt mỏi khi liên tục tăng ca dịp cuối năm. Thức uống này không chỉ giúp giải nhiệt cuộc sống mà còn đang có chương trình khuyến mãi Tết cực lớn. Mình đã liên tục trúng thẻ cào điện thoại và hy vọng có thể may mắn trúng giải nhất trị giá 250 triệu đồng hoặc 1 trong số các giải nhì trị giá 25 triệu đồng. Nếu may mắn trúng 1 trong 2 giải thưởng này cùng với số tiền tăng ca, thưởng Tết năm nay thì mình sẽ có một khoản tiết kiệm đáng kể để lo cho năm mới”, Mai Ngân tươi cười nói.

Chương trình “Không Độ Tết không stress” thu hút đông đảo mọi người tham gia để có cơ hội trúng hơn 6.000 giải thẻ cào điện thoại mỗi ngày và hàng loạt các giải thưởng tiền mặt trị giá hàng trăm triệu.

Cũng là 1 trong số hàng ngàn người may mắn trúng giải thẻ cào liên tục khi tham gia chương trình “Không Độ Tết không stress”, Phạm Trần Lâm Giang (29 tuổi, chuyên viên quan hệ cổ đông một doanh nghiệp tại quận 3, TP.HCM) cho biết cô chọn uống Trà Xanh Không Độ mỗi ngày vì lợi ích “kép” 2 trong 1 khi vừa giảm stress trong công việc dịp cuối năm, vừa có cơ hội trúng các giải thưởng giá trị trong chương trình khuyến mãi Tết của nhãn hàng này.

“Uống Trà Xanh Không Độ không chỉ là là thói quen hàng ngày của mình mà còn của nhiều đồng nghiệp để giảm căng thẳng mệt mỏi vì khối lượng công việc dồn dập đổ về quá nhiều. Mình và nhiều đồng nghiệp may mắn khi liên tục trúng các giải thẻ cào điện thoại từ 10 ngàn đến 50 ngàn đồng. Tuy nhiên, mình hy vọng có thể may mắn trúng được 1 trong số 3 giải nhất còn lại, mỗi giải trị giá 250 triệu đồng. Nếu may mắn trúng thì sang năm mình có dư tiền để cưới chồng”, chị Giang tươi cười cho biết.

Vừa giảm stress trước áp lực công việc cuối năm, vừa tìm kiếm cơ hội dễ dàng trúng hàng ngàn giải thưởng giá trị mỗi ngày với Trà Xanh Không Độ.

Có thể nói trong những ngày cuối năm này, số tiền thưởng trị giá 250 triệu đồng là số tiền lớn với nhiều người sau 1 năm kinh tế khó khăn chung. Với nhiều người tham gia chương trình khuyến mãi Tết của Trà Xanh Không Độ, giải nhì trị giá 25 triệu đồng cũng là số tiền lớn giúp họ có một mùa Tết trọn vẹn, ấm cùng cùng người thân, gia đình để hướng tới một năm mới nhiều may mắn hơn.

Còn gần 190 ngàn giải thưởng chờ người chơi trong tháng 1

Hiện vẫn còn gần 190 ngàn giải thưởng giá trị đang chờ người chơi. Đặc biệt vào 10 giờ thứ hai ngày 6-1-2025 tới đây, chương trình “Không Độ Tết không stress” sẽ tổ chức livestream quay số tìm 1 khách hàng may mắn trúng giải nhất tiếp theo trị giá 250 triệu đồng; 3 khách hàng may mắn tiếp theo trúng giải nhì trị giá 25 triệu đồng và 05 khách hàng tiếp theo trúng giải ba trị giá 10 triệu đồng. Tất cả những mã code tham dự chương trình từ ngày 18-12-2024 đến hết ngày 5-1-2025 đều có cơ hội trúng các giải thưởng lớn nói trên.

Vẫn còn gần 190 ngàn giải thưởng, trong đó có 3 giải nhất, mỗi giải trị giá 250 triệu đồng; 9 giải nhì, mỗi giải trị giá 25 triệu đồng và 15 giải ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng đang chờ người chơi trúng thưởng trong 1 tháng tới.

Số lượng người trúng thưởng liên tục được cập nhật từng giờ trên website của chương trình, chỉ còn 1 tháng nữa chương trình sẽ kết thúc, số lượng khách hàng trúng thưởng ngày càng tăng cao bởi chương trình rất dễ chơi và dễ trúng, nhất là khi vẫn còn tới gần 190 ngàn giải thưởng đang chờ người chơi trong những ngày tới.

Hãy uống Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng mệt mỏi trong những ngày cuối năm để vừa đảm bảo công việc, học tập hay thi cử vừa có cơ hội trúng các giải thưởng trị giá hàng trăm triệu để tưng bừng chào đón năm mới với nhiều hy vọng, may mắn hơn.

Buổi quay số trúng giải nhất, giải nhì và giải ba tiếp theo của chương trình “Không Độ Tết không stress” sẽ diễn ra vào 10h sáng ngày 6-1-2025 tới đây. Theo dõi buổi livestream tại https://www.facebook.com/traxanhkhongdo.txkd