Đã xác định được người nổ súng trước cổng tòa án tỉnh Tiền Giang

Trưa ngày 13-5, Công an tỉnh Tiền Giang đã xác định được đối tượng Trần Võ Công Minh (sinh năm 1999, ngụ xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) sử dụng súng bắn đạn cao su bắn và gây thương tích cho một người.

Minh còn cùng các đối tượng khác tham gia gây rối trật tự trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang, sau khi tòa này tuyên án 22 bị cáo trong vụ bắn chết người ở quán karaoke X.O.

Theo thông tin từ công an, vào lúc 11 giờ 10 ngày 12- 5, sau khi TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án vụ án bắn chết người xảy ra ngày 17-3-2021 tại quán karaoke X.O (ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Lúc này, Thạch Trung Nghĩa (sinh năm 1997, là bị cáo được tại ngoại trong vụ án trên) ra ngoài trước cổng khu vực trụ sở TAND tỉnh Tiền Giang (phường 1, TP. Mỹ Tho) thì bị một nhóm khoảng năm thanh thiếu niên chặn xe vây đánh.

Đồng thời, cũng có một nhóm khác khoảng tám thanh thiếu niên chạy đến đánh lại nhóm trên để giải vây cho Nghĩa. Trong lúc đánh nhau, một đối tượng trong nhóm giải vây Nghĩa đã sử dụng súng bắn đạn cao su bắn trúng một người trong nhóm còn lại. Sau tiếng súng, các đối tượng của cả hai nhóm đều bỏ chạy.

Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP. Mỹ Tho khẩn trương xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Kết quả, công an triệu tập, mời làm việc 15 đối tượng có liên quan.

Trong đó, xác định đối tượng Trần Võ Công Minh đã sử dụng súng bắn đạn cao su bắn một phát trúng Trần Minh Trí (sinh năm 2000, ngụ xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) gây thương tích và cùng các đối tượng khác tham gia gây rối trong vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận thực hiện hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp một khẩu súng cho cơ quan công an.

Ngoài ra, Minh còn khai nhận sau khi gây án xong, Minh còn cất giấu hai khẩu súng khác dạng Rulo bắn đạn cao su ở sân vận động bóng đá thuộc ấp Bình Hòa, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Cơ quan công an đã tiến hành thu giữ hai khẩu súng trên và 14 viên đạn. Đồng thời, test nhanh ma túy các đối tượng. Kết quả có ba đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.