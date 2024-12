Đại biểu Đà Nẵng tranh luận về các chung cư xuống cấp, hết hạn sử dụng 12/12/2024 16:49

Chiều 12-12 tại kỳ họp cuối năm 2024, HĐND TP Đà Nẵng tiếp tục với phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Người đăng đàn trả lời đầu tiên là Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Phùng Phú Phong.

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Phùng Phú Phong. Ảnh: TẤN VIỆT

Đại biểu Lương Công Tuấn vừa trình chiếu những hình ảnh do chính ông chụp được cách đây ít ngày vừa đặt câu hỏi: "Đã qua nhiều kỳ họp HĐND TP, đến bao giờ người dân sống trong ba chung cư xuống cấp mới được di dời?"

Ba chung cư xuống cấp này là Thuận Phước, Hòa Minh và Lâm đặc sản Hòa Cường mà PLO từng nhiều lần phản ánh. “Những hình ảnh này quá xót xa, người dân hứng nước mưa trong nhà mỗi ngày, nước tràn vào cả nhà vệ sinh” - ông Tuấn nói.

Trả lời vấn đề này, ông Phùng Phú Phong cho biết năm 2022, Sở Xây dựng đã kiểm định chất lượng tại ba chung cư này và xác định mức độ nguy hiểm cấp C. Về nguyên tắc, cấp C thì chưa phải di dời khẩn cấp. Tuy nhiên, sở vẫn báo cáo UBND TP cần di dời để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện có 196 hộ dân chọn phương án tiếp tục thuê chung cư nhà ở xã hội, 294 hộ chọn phương án mua chung cư tại các dự án khác. Dự kiến trong năm 2025 TP sẽ có khoảng 500 căn chung cư nhà ở xã hội sau khi thu hồi chung cư vận động viên và một số dự án mở bán.

Đại biểu Lương Công Tuấn. Ảnh: TẤN VIỆT

Tranh luận lại, đại biểu Tuấn cho hay tại ba chung cư xuống cấp này có hơn 600 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu đang sinh sống trong điều kiện khó khăn, thực tế tòa nhà xuống cấp rất nghiêm trọng.

“Sở Xây dựng năm 2017 kiểm định cho rằng cuối năm 2021 là ba chung cư này hết niên hạn sử dụng. Vậy là người dân đã ở trong các căn hộ này quá thời hạn ba năm nhưng thông tin bây giờ đưa ra chỉ xếp ba chung cư này ở cấp C, vẫn tạm thời ở được. Vì sao lại có hai nhận định khác nhau như vậy?” - ông Tuấn đặt hỏi.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thừa nhận HĐND TP đã ra nghị quyết về việc di dời người dân nhưng tiến độ triển khai chậm. Một phần nguyên nhân do các dự án chung cư thương mại mới cần thời gian để chủ đầu tư xác định giá bán. Dự kiến sau Tết Nguyên đán 2025 người dân có thể mua ngay.

Đối với hộ thuê lại chung cư nhà ở xã hội thì có một số dự án không nằm trên địa bàn họ đang ở nên chưa đồng thuận. Phương án của TP là giải tỏa, hỗ trợ tiền cho người dân thuê nhà tại chỗ và chờ sau này có dự án sẽ tiếp tục thuê nhà ở xã hội.

Nói thêm về ý kiến các đại biểu và người dân trong khu vực cho rằng chung cư nhà ở xã hội tại Đà Nẵng hiện nay ô tô đậu đỗ quá nhiều, làm quá tải hạ tầng, ông Chinh cho hay trước đây xây chung cư nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, điều kiện khó khăn.

“Giờ nhiều ô tô đậu đỗ quanh các chung cư cũng là dấu hiệu đáng mừng vì chứng tỏ đời sống các hộ dân đã tốt lên. TP đề nghị người dân nào có khả năng thì xem xét trả lại nhà cho nhà nước, nhường lại vị trí thuê nhà ở xã hội cho người có điều kiện tài chính thấp hơn” - ông Chinh đề nghị.