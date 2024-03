Đại lý Nissan phải trả 1,9 triệu USD vì cáo buộc lừa gạt khách hàng 31/03/2024 12:02

Có tổng năm đại lý Nissan ở New York đang phải đối mặt với án phạt sau khi bị văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đưa ra lời cáo buộc. Những đại lý Nissan này tính phí quá cao cho 1.138 khách hàng đã thuê xe và sau đó tiến hành mua ngay.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York cáo buộc các đại lý Nissan lừa dối hơn 1.100 khách hàng trong các hợp đồng cho thuê từ năm 2020 đến năm 2023. Ảnh: Nissan.

Được biết, khách hàng đã làm đơn tố giác Nissan, dẫn đến một cuộc điều tra cho thấy các đại lý này đã lén lút thu “phí rác và làm sai lệch giá xe” trong nhiều trường hợp từ năm 2020 đến năm 2023. Theo đó, các đại lý Nissan đã phải gánh chịu một cái giá quá đắt với tổng số tiền hoàn lại và tiền phạt là 1,9 triệu USD.

Theo Bộ trưởng Tư pháp New York, các đại lý được đề cập là Baron Nissan ở Greenvale, Nissan ở Westbury, Nissan of Kings ở Brooklyn, Nissan of Queens và Nissan ở Staten Island. Họ bị phát hiện đã thu phí khách hàng “đáng kể”, cung cấp cho họ “hóa đơn lừa đảo”.

Cuộc điều tra cho thấy các đại lý Nissan đã “trình bày sai các khoản phí bất hợp pháp là phí của chính phủ” trong khi thổi phồng giá xe khi kết thúc thời hạn thuê xe.

Ví dụ khách hàng phải trả 300 USD (khoảng 7,3 triệu đồng) cho phí kiểm tra nhà nước là 37 USD (khoảng 900 ngàn đồng) và 500 USD (hơn 12 triệu đồng) cho phí quyền sở hữu là 50 USD (khoảng hơn 1,2 triệu đồng). Trong một số trường hợp nhất định, khoản phí quá cao này lên tới 7.000 USD (khoảng 171 triệu đồng) đối với một chiếc xe Nissan trị giá 18.000 USD (khoảng 439 triệu đồng).

Năm đại lý Nissan đã đồng ý trả 1,6 triệu USD tiền bồi thường cùng với 340.000 USD (gần 8,3 tỉ đồng) tiền phạt dân sự. Số tiền chính xác được phân bổ cho mỗi đại lý, được xác định bởi các yếu tố bao gồm số lượng khách hàng bị tính phí quá mức cũng như “mức độ phổ biến và mức độ nghiêm trọng” của việc tính phí quá mức.

Các đại lý Nissan đã bắt đầu bồi thường cho những khách hàng cũ của họ, rất có thể, bằng cách gửi séc qua đường bưu điện, hoàn trả toàn bộ số tiền quá phí. Ngoài ra, họ đã cam kết kiểm tra tất cả các hợp đồng cho thuê kể từ khi bắt đầu điều tra và hoàn lại tiền nếu được yêu cầu.

Theo Bộ trưởng Tư pháp New York, Letitia “Bỏ qua các thỏa thuận và thêm các khoản phí không có thật sẽ gây hại cho người tiêu dùng New York và đó là điều mà văn phòng của tôi sẽ không cho phép. Những đại lý ô tô Nissan này đã bỏ túi số tiền mà những người dân New York chăm chỉ, những người đang cố gắng có một chiếc ô tô đáng tin cậy để đi làm, đưa con đến trường, chạy việc vặt và sống cuộc sống hàng ngày của họ. Cuộc điều tra và dàn xếp của chúng tôi đã giúp người dân New York được trả lại tiền. Việc thao túng chi phí bằng các chiến thuật mờ ám sẽ không được dung thứ.”

Theo News Day, người phát ngôn của Nissan Bắc Mỹ tuyên bố rằng “công ty nỗ lực xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng bằng cách minh bạch về các dịch vụ của công ty”, nhấn mạnh rằng họ “mong đợi các đại lý Nissan tôn trọng các thỏa thuận cho thuê”.