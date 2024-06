Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon bị xả súng 05/06/2024 14:43

Ngày 5-6, quân đội Lebanon cho biết một công dân Syria đã nổ súng nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Beirut của nước này và hiện người này đã bị bắt giữ, theo hãng thông tấn Sputnik.

Thông báo của quân đội Lebanon viết: "Một người mang quốc tịch Syria đã bắn vào Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon. Lực lượng quân đội (Lebanon) trong khu vực đã được triển khai để ứng phó với vụ nổ súng này và đã khiến kẻ xả súng bị thương. Người này đã bị giam giữ và đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ”.

Một công dân Syria nổ súng vào Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon và đã bị bắt. Ảnh: SPUTNIK

Đại sứ quán Mỹ cho biết vào lúc 8 giờ 34 sáng (giờ địa phương) đã ghi nhận có vụ nổ súng ở khu vực gần lối vào cơ quan, theo hãng tin AFP.

Tiếng xả súng ở gần Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon. Nguồn: SPUTNIK

Theo Đại sứ quán Mỹ, nhờ phản ứng nhanh chóng của quân đội Lebanon, lực lượng an ninh và đội an ninh Đại sứ quán, cơ sở và đội ngũ nhân viên của Đại sứ quán này vẫn an toàn.

Đại sứ quán Mỹ cho biết cơ quan này đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật nước sở tại và hiện vụ việc đang đang được điều tra.