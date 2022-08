Đại tá Đặng Trọng Cường làm giám đốc Công an Ninh Bình

Ngày 29-8, tại Ninh Bình, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an, công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Công an.

Đồng thời, công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Đặng Trọng Cường, Phó Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Tại lễ công bố, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ mong muốn, trên cương vị mới, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình phát huy hơn nữa năng lực, sở trường, kinh nghiệm; khẩn trương tiếp nhận công việc mới, nhiệm vụ mới, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Đặng Trọng Cường khẳng định trên cương mới sẽ tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, phát huy khả năng, kinh nghiệm để cùng với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tân giám đốc công an tỉnh Ninh Bình mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình; mong muốn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Đặng Trọng Cường năm nay 46 tuổi, quê ở xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ Tiến sĩ luật học Tội phạm học và điều tra tội phạm; Điều tra viên cao cấp.