Đại tướng Tô Lâm: Thế giới, khu vực xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp mới

(PLO)- Thế giới, khu vực càng diễn biến phức tạp thì lực lượng công an càng phải dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình....

Ngày 26-6, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có nhiều Ủy viên Trung ương Đảng và nhiều lãnh đạo trong ngành công an.

Tham dự đại hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp mới, tạo ra những thời cơ hết sức cơ bản, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, lớn hơn tác động đến mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.

Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu.

Trước diễn biến nhanh chóng của tình hình hiện nay, đòi hỏi phải kịp thời sơ kết, đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ và sâu sắc kết quả các mặt công tác từ đầu năm 2023 đến nay, nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình; từ đó có sự bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, giải pháp công tác để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và thời gian tiếp theo.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc; nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận thức rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND; từ đó kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy CATW, Bộ Công an bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ.

Sau chương trình khai mạc, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày tóm tắt sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (2021 - 2023)...

HẢI HIẾU