Đại úy công an xã đánh dân ở Bến Tre bị giáng 2 cấp hàm

(PLO)- Liên quan đến đoạn clip công an xã đánh dân trong thi hành công vụ, công an tỉnh Bến Tre đã có quyết định kỷ luật đối Đại úy Phan Văn Trung – công an xã Thành Triệu, huyện Châu Thành từ Đại úy xuống Trung úy.

Chiều ngày 6-2, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Công an tỉnh đã ban hành quyết định kỷ luật đối với đồng chí Phan Văn Trung, công an xã Thành Triệu, huyện Châu Thành bằng hình thức giáng cấp hàm từ Đại úy xuống Trung úy do vi phạm quy định trong thi hành công vụ.

Công an tỉnh còn thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Của vì khi tham gia tổ công tác xuống hiện trường để xử lý vụ việc thấy Đại úy Trung thực hiện hành vi mà không can ngăn.

Theo kết quả xác minh của Công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 20-1 tại nhà bà Trương Thị Kim Dung (xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Còn người bị đánh trong đoạn clip là ông Trần Văn Dưỡng (người sống chung như vợ chồng với bà Dung).

Thời điểm trên, Công an xã Thành Triệu nhận được tin báo có một vụ gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích xảy ra tại gia đình bà Dung.

Tổ công tác gồm năm người, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Văn Của, Đại úy Phạm Văn Trung (công an viên) và lực lượng dân quân đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi đến hiện trường, ông Trần Văn Dưỡng (45 tuổi) trong tình trạng say xỉn đang to tiếng chửi tục và có những lời nói xúc phạm đến những người thi hành công vụ.

Còn theo lời khai của bà Trương Thị Kim Dung (là người báo tin), trước đó ông Dưỡng đi nhậu về có cự cãi với bà và hai bên xảy ra ẩu đả. Ông Dưỡng đã dùng dao chém về phía bà Dung và đập phá đồ đạc.

Sau đó Công an xã Thành Triệu đã mời ông Dưỡng về trụ sở công an xã để làm việc, nhưng ông Dưỡng không chấp hành nên đã còng tay để chuẩn bị dẫn đi.

Lợi dụng sơ hở, ông Dưỡng bỏ trốn nhưng đã bị bắt lại. Quá nóng giận nên đại úy Phan Văn Trung - công an viên xã Thành Triệu đã đá liên tiếp vào người ông Dưỡng.

Lúc sau mọi việc đã dừng lại. Ông Dưỡng được dẫn về trụ sở công an xã ngay trong đêm nhưng do quá say xỉn, công an xã đã cho người nhà chở về và hẹn sang ngày hôm sau làm việc.

Tại buổi làm việc với công an xã sau đó, ông Dưỡng thừa nhận những hành vi sai trái của mình.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh ông Dưỡng bị còng tay, và đang bị lực lượng dân phòng khống chế thì Đại úy Phan Văn Trung – công an viên xã Thành Triệu liên tục đánh, đá vào người đàn ông này gây xôn xao dư luận.

Trong lúc ông Dưỡng bị Đại úy Phan Văn Trung đánh, đá thì nhiều người lên tiếng rằng “ai kêu bỏ chạy…”.

ĐÔNG HÀ