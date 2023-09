Đại úy Thái Ngô Hiếu: “Nhiều lần tưởng mình sẽ hy sinh”

(PLO)- Trong 10 năm công tác, Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội PCCC&CNCH khu vực Trảng Bom (PC07), Công an tỉnh Đồng Nai, đã tham gia hơn 100 vụ cháy lớn nhỏ và 50 vụ cứu hộ, cứu nạn.

Với những thành tích đạt được trong năm qua, Đại úy Thái Ngô Hiếu là một trong những tấm gương tiêu biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII năm 2023.

Tìm hung khí ở độ sâu bằng tòa nhà tám tầng

Gặp Đại úy Thái Ngô Hiếu khi vừa cùng 419 đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII năm 2023 sau lễ báo công dâng Bác. Đại úy Hiếu tỏ ra ngượng ngùng khi kể về thành tích cứu người của mình. Tuy nhiên, khi được hỏi về những kỷ niệm lúc trực tiếp làm nhiệm vụ, ký ức của chàng trai quê xứ Nghệ bỗng ùa về một cách sống động.

Hiếu kể ấn tượng nhất với anh đó là khi tìm kiếm hung khí gây án tại hồ nước khai thác đá sâu 32 m, thuộc phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương. “Khi đến hiện trường khảo sát tình hình và hỏi người dân câu cá ở hồ, tôi được biết nơi sâu nhất của hồ là 70 m, bằng một tòa nhà tám tầng. Đây là tình huống rất có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm” - Hiếu nhớ lại.

Đại úy Thái Ngô Hiếu (người đeo bình) và đồng đội trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: NVCC

Dù vậy, Hiếu vẫn xung phong thực hiện nhiệm vụ. Một mình lặn xuống độ sâu 32 m nước, do hồ sâu và lạnh nên quá trình tìm kiếm rất khó khăn, sau khoảng 30 phút tìm kiếm, Hiếu được ban chỉ huy dùng tín hiệu dây yêu cầu lên bờ để bàn phương án mới và thay bình dưỡng khí.

Đại úy Thái Ngô Hiếu đã tham gia 51 vụ CNCH, trong đó có 2 vụ cứu nạn nhà dân bị ngập, 4 vụ CNCH trên cao, 8 vụ CNCH dưới giếng sâu, 1 vụ CNCH trục vớt phương tiện giao thông bị trôi giữa dòng sông, 1 vụ sập đổ công trình đang xây dựng, 3 vụ hỗ trợ tìm tang vật các vụ án hình sự, 32 vụ CNCH nạn nhân bị đuối nước ở sông, hồ.

“Đây là lần đầu lặn ở mực nước sâu nên tôi bị chảy máu mũi do áp lực nước quá lớn nhưng tôi vẫn không từ bỏ và xin ban chỉ huy được tiếp tục xuống hồ tìm kiếm” - Hiếu kể lại.

Sau đó, Đại úy Hiếu phải trải qua thêm hai lần lên xuống đáy hồ nữa thì mới tìm được hung khí gây án là một con dao nhọn và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự. Với nỗ lực này, Hiếu đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề xuất bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen đột xuất vì thành tích xuất sắc.

Cứu sống bốn người đuối nước

Một dấu ấn đậm nét của Đại úy Thái Ngô Hiếu là việc cứu sống bốn người đuối nước tại bãi biển (ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) vào tháng 4-2022.

Khi đó, Đại úy Hiếu đang cùng gia đình đi biển thì phát hiện có một nhóm bạn trẻ khoảng 20 tuổi bị đuối nước tập thể. Nghe có tiếng người kêu cứu, bằng phản xạ của một người lính cứu nạn, cứu hộ (CNCH) anh ngay lập tức băng nhanh đến khu vực có người bị nạn.

“Khu vực mà nhóm bạn trẻ bị đuối nước khá sâu, nước chảy xiết kèm theo nhiều nạn nhân không biết bơi nên khi ra vùng nước sâu, bị hụt chân thì hốt hoảng kéo lấy nhau khiến cả nhóm bị đuối nước” - Hiếu kể.

Nhận định được tình huống, Hiếu nhanh chóng bơi qua khu vực tai nạn, trực tiếp kéo được ba người lên khỏi mặt nước đem vào bờ. Sau đó, anh cứu thêm một nạn nhân đuối nước nữa, trong đó có hai nạn nhân trong tình trạng đã bất tỉnh, tay chân tím tái.

“Khi đưa nạn nhân lên bờ, dù đang rất mệt nhưng thấy hai nạn nhân đang bất tỉnh nên tôi đã dùng những kỹ năng, nghiệp vụ được tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu cứu sống được nạn nhân. Quá trình sơ cấp cứu nạn nhân kéo dài rất lâu nhưng tôi thấy còn hy vọng nên đã liên tục cấp cứu cho nạn nhân, quyết tâm không bỏ cuộc giữa chừng dù lúc đó nạn nhân không còn dấu hiệu của sự sống” - anh tâm sự.

Đại úy Thái Ngô Hiếu nhận Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước Nuyễn Xuân Phúc vào tháng 4-2022. Ảnh: NVCC

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thời điểm đó đã đánh giá hành động anh hùng, dũng cảm của Thái Ngô Hiếu giữa đời thường đã cứu được tính mạng của bốn người trẻ tuổi. Hành động ấy đã giúp cho bốn gia đình, bốn dòng họ tránh khỏi đau thương, mất mát và mang lại cho xã hội một cuộc sống an ninh, an toàn hơn.

Với tinh thần của một người lính, không ít lần Hiếu sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ mà không phải trong ca trực. Cũng rất nhiều lần anh quyết tâm đến cùng thực hiện nhiệm vụ của mình dù lãnh đạo đánh giá là nguy hiểm.

Khi được hỏi trong quá trình làm nhiệm vụ, đã lần nào đối mặt với hiểm nguy chưa, Hiếu cho biết mỗi nhiệm vụ đều có những hiểm nguy khác nhau nhưng có những lần anh tưởng như mình sẽ hy sinh. Việc anh vượt qua được những nỗi sợ đó là nhờ “nỗ lực và quyết tâm nghề nghiệp”, trong đó nền tảng gia đình cũng góp phần giúp anh vững vàng hơn trong những lựa chọn dấn thân.

Trong vụ cứu bốn người bị đuối nước, ngoài bằng khen đột xuất của tỉnh Đồng Nai, Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, Bộ Công an cũng đã thăng hàm cho Hiếu từ trung úy lên đại úy. Dịp này, Chủ tịch nước cũng đã tặng thưởng cho Thái Ngô Hiếu Huân chương Dũng cảm.

Đại úy Thái Ngô Hiếu là một trong 420 đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII diễn ra từ ngày 25 đến 27-9 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là những điển hình tiên tiến đạt danh hiệu cấp tỉnh Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực.

VIẾT THỊNH