Đắk Lắk cùng Phú Yên kiến nghị sớm làm cao tốc kết nối rừng biển

(PLO)- Tối 9-3, nhiều người dân đã di chuyển về khu vực Hồ Tây để tận mắt chứng kiến màn trình diễn ánh sáng trong chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024" và công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Nhật Tân với chủ đề "Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ"