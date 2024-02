Đắk Lắk yêu cầu nhiều địa phương thi hành các bản án hành chính

Ngày 19-2, một nguồn tin của PLO cho biết ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ký văn bản gửi nhiều đơn vị, địa phương liên quan về việc thi hành các bản án hành chính có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Theo nội dung văn bản, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu TP Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và UBND các huyện Ea Kar, Buôn Đôn, Ea H'leo, Ea Súp, Krông Pắk thực hiện các bản án, quyết định có hiệu lực của TAND các cấp.

Một khu đất bị giải tỏa, phát sinh nhiều vụ kiện hành chính trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở TN&MT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thi hành dứt điểm Bản án số 02/2018/HC-ST ngày 23-4-2018 của TAND TP Buôn Ma Thuột.

Đối với các bản án gồm: Bản án số 98/2023/HCST ngày 7-7-2023 của TAND tỉnh Đắk Lắk; Bản án số 39/2023/HC-ST ngày 14-2-2023 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Bản án số 109/2022/HC-ST ngày 14-9-2022 của TAND tỉnh Đắk Lắk và bản án số 130/2020/HC-PT ngày 15-7-2020 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhiều đơn vị liên quan phối hợp để xử lý.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở TN&MT phối hợp cùng Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu để UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện các nội dung phải thi hành.

Trong đó, Sở Tư pháp được giao kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp việc thi hành án các bản án nêu trên. Đồng thời có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo thực hiện quyết định, bản án của các cấp tòa đã có hiệu lực pháp luật.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk được giao nhiệm vụ theo dõi, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 1-2024, VKSND Tối cao đã có kiến nghị về vi phạm hành chính trong thi hành án hành chính gửi UBND tỉnh Đắk Lắk đối với những bản án nêu trên.

Theo tìm, hiểu của PLO, trong số các bản án hành chính chậm thi hành, có bản án số 01/2019/HC-ST ngày 15-11-2019 của TAND huyện Krông Pắk.

Theo bản án, TAND huyện Krông Pắk buộc UBND xã Hòa An phải thực hiện giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số K 066423 tại thửa đất số 13, tờ bản đồ số 13, cho hộ bà Huỳnh Thị Liệu.

Ông Nguyễn Đức Nhâm, Chủ tịch UBND xã Hòa An, cho biết hiện sổ đỏ nêu trên đã mất. Do đó, UBND xã Hòa An đã làm hồ sơ, thủ tục liên quan gửi UBND huyện Krông Pắk để cấp lại sổ cho bà Liệu theo bản án tòa tuyên.

Trong văn bản phúc đáp các đơn vị liên quan về việc chậm thi hành bản án hành chính số 05/2018/HC-PT ngày 4-9-2018 của TAND tỉnh Đắk Lắk, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Buôn Ma Thuột cho biết cuối năm 2023, đơn vị đã thỏa thuận chi trả hơn 1 tỉ đồng cho người thắng kiện.

Tuy nhiên, quá trình thi hành án đã phát sinh thêm một vụ án khác có liên quan (TAND TP Buôn Ma Thuột đang thụ lý) nên đơn vị chưa thi hành án được.

TIẾN THOẠI