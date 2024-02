(PLO)- Phạm Hữu Phước rủ bạn đến nhậu, sau khi bạn nhậu say lên võng nằm ngủ, Phước tiếp tục đi nhậu. Trở về thấy bạn nhậu nằm trong nhà mình, Phước đã dùng dao đâm bạn tử vong.

Chiều 21-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang tạm giữ Phạm Hữu Phước (45 tuổi ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 18-2 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán) Phước điện thoại rủ ông L.M.T (41 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, Tiền Giang) là bạn nhậu, qua nhà mình nhậu. T. xách theo can rượu đi bộ từ nhà mình qua nhà Phước (khoảng 3km). Đến nơi cả 2 bày tiệc nhậu.

Sau khi nhậu say ông T. leo lên võng nhà Phước ngủ, còn Phước tiếp tục đi nhậu. Đến khuya khi trở về nhà, thấy T. nằm ngủ, Phước bất ngờ dùng hung khí đâm T.

T. hoảng hốt bỏ chạy thì bị Phước đuổi theo đâm T. nhiều nhát dao khiến T. gục gần ruộng lúa (cách nhà Phước khoảng 100m).

Sau khi gây án, Phước lấy điện thoại của T. gọi điện báo cho người nhà T. về việc mình đâm T. chết. Tuy nhiên người nhà T. không tin. Phước kéo thi thể T. một đoạn nhưng mệt quá không kéo nữa mà bỏ về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.

Sáng 19-2, sau khi tỉnh rượu, Phước đến báo cho người nhà T. rằng mình đã đâm chết T., người nhà T. đã đến Công an trình báo và bắt giữ Phước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đang làm rõ động cơ gây án của Phước. Theo người nhà nạn nhân, Phước và T. là bạn nhậu chơi chung với nhau khá lâu, cả 2 đều đã li dị vợ.

