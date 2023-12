Đảm bảo an ninh chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

(PLO)- Công an Hà Nội đã sẵn sàng ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn chuyến thăm của đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc tại Việt Nam.

Sáng ngày 12-12, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ và kiểm tra việc triển khai phương án tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc tại Việt Nam từ ngày 12 đến13-12.

Tại hội nghị, các phòng nghiệp vụ thuộc công an quận, huyện có liên quan đã báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các phương án, chỉ đạo của công an thành phố.

Toàn cảnh hội nghị. CA

Theo đó, công an Hà Nội xác định đây là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước trong năm 2023. Sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, vì vậy Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo ban hành 2 phương án tổng thể và nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ, chương trình công tác.

Theo Công an Hà Nội, các tình huống có thể xảy ra ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự đều được dự kiến và đề ra phương hướng xử lý chặt chẽ, kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Báo cáo tại hội nghị, Công an Hà Nội cho biết, đã chủ động làm tốt công tác tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự, văn minh đô thị. Đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia phối hợp với lực lượng Công an bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện này.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung (ở giữa) trực tiếp kiểm tra công tác bảo vệ sự kiện. Ảnh CA

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, chủ động, khẩn trương, trách nhiệm của công an các đơn vị trong việc thực hiện phương án tổng thể của Công an thành phố.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung quán triệt thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các bộ, ngành khác; thực hiện tốt, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo; phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, chiến sĩ.

"Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an thành phố tham gia bảo vệ sự kiện phải xác định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm và phải có tinh thần trách nhiệm ở mức cao nhất" - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói.

Đồng thời ông Trung nhấn mạnh: Không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, thành công, phục vụ sự kiện. Qua đó góp phần lan tỏa, nâng cao hình ảnh đẹp, thân thiện, hiếu khách của nhân dân Việt Nam và hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, chính quy, chuyên nghiệp trong mắt du khách, bạn bè quốc tế.

Cũng trong sáng 12-12, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội đã trực tiếp tiến hành kiểm tra công tác triển khai phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn tại một số điểm trên địa bàn thành phố.

Công an Hà Nội đã sẵn sàng ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc tại Việt Nam.

PHI HÙNG