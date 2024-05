Đảm bảo an toàn với ông luồn dây điện IEC 61386 của Cát Vạn Lợi 30/05/2024 08:32

(PLO)- Việc lựa chọn nhà cung cấp vật tư cơ điện đạt tiêu chuẩn, uy tín, chất lượng và an toàn là yếu tố then chốt để đảm bảo sự bền vững của các công trình. Đặc biệt, ống luồn dây điện G.I, một phần không thể thiếu trong hệ thống cơ điện, cần phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo hiệu suất và an toàn.