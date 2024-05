Ống thép luồn dây điện EMT Cát Vạn Lợi: Chất lượng vượt trội, đáp ứng mọi tiêu chuẩn quy định 09/05/2024 14:20

(PLO)- Trong ngành xây dựng và thi công cơ điện, độ an toàn và độ bền luôn được ưu tiên hàng đầu. Thế nên việc lựa chọn vật liệu chất lượng cao là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn và độ bền cho công trình. Hiểu được điều đó, Công ty CP Sản Xuất Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi tự hào giới thiệu ống thép luồn dây điện EMT, mang đến giải pháp hoàn hảo cho hệ thống điện.