Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng 27/04/2024 16:17

Thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện một số xưởng gia công làm giả hàng trăm sản phẩm nệm mang nhãn hiệu Thắng Lợi tại Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu... Các sản phẩm được đóng gói trong bao bì, có giấy chứng nhận thương hiệu, phiếu bảo hành bị làm giả để tạo sự chân thực với sản phẩm chính hãng. Thậm chí, trong quá trình điều tra, công an phát hiện hơn hàng trăm phiếu bảo hành nệm Thắng Lợi giả với dòng chữ "Nệm Thắng Lợi thương hiệu đăng ký độc quyền"…

Theo luật sư Lý Trần Linh - Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ Công ty SB Law, thực trạng hàng giả và hàng nhái để lại hệ lụy không nhỏ cho người tiêu dùng. Gần như tất cả sản phẩm giả mạo đều có giá thành “tốt” hơn, nhưng trên thực tế chất lượng quy đổi không tương xứng với hàng chính hãng. Sau khi nhận ra mình mua, tiêu thụ sản phẩm giả mạo, người tiêu dùng có xu hướng ngay lập tức bị suy giảm niềm tin với chính sản phẩm chính hãng bị làm giả. Cụ thể, khi họ mua phải hàng giả, thay vì họ bỏ công sức ra để tìm kiếm đúng sản phẩm chính hãng hay phân biệt hàng thật hàng giả, họ có thể lựa chọn sử dụng sản phẩm cùng loại của một thương hiệu khác. Điều này tác động nghiêm trọng tới chính những doanh nghiệp đang kinh doanh chân chính tại thị trường Việt Nam.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, Công ty TNHH Nệm Thắng Lợi đã sớm tiến hành đăng ký bảo hộ thương hiệu để khẳng định vị thế, gia tăng giá trị sản phẩm, cũng là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ở góc độ người tiêu dùng, đại diện doanh nghiệp lưu ý người tiêu dùng kiểm tra kỹ sản phẩm, chọn mua từ các cửa hàng uy tín, nhà phân phối chính thức hoặc trực tiếp từ Công ty Nệm Thắng Lợi hoặc các đại lý, nhà phân phối được nhận ủy quyền.

Ngoài ra, để phân Nệm Thắng lợi chính hãng, người tiêu dùng cần chú ý như sau:

Bề ngoài và logo nệm Thắng Lợi: Màu sắc, chữ in và logo trên áo nệm được in rõ nét, không mờ và không có sai sót. Chữ in và logo công ty trùng khớp với hình ảnh và thông tin chính thức của Thắng Lợi. Bề ngoài chiếc nệm cao su non Thắng Lợi có màu vàng nhạt, trên áo nệm có in nhiều dòng chữ Thắng Lợi kèm logo công ty. Riêng dòng nệm 100% cao su thiên nhiên có in nổi logo và chữ Nệm Thắng Lợi lên nệm.

Áo nệm 4 góc có chữ và Logo nệm Thắng Lợi: Kiểm tra xem các góc nệm có chữ và logo giống nhau hay không, nếu không trùng khớp hoặc chất lượng in không tốt, có thể là sản phẩm giả.

Tờ giấy Pano chứng nhận độc quyền: Trong mỗi tấm nệm sản xuất từ Công ty nệm Thắng Lợi có tờ giấy Pano các chứng nhận độc quyền do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Người tiêu dùng có thể xem xét tờ giấy Pano đi kèm, đặc biệt là góc bên trái với dấu mộc "Công ty TNHH Nệm Thắng Lợi".

Bên cạnh đó, người dùng có thể kiểm tra tính hợp pháp của giấy chứng nhận và cơ quan cấp.

Trên thông tin này có 2 điểm cần lưu ý: góc bên trái có dấu mộc Công Ty TNHH Nệm Thắng Lợi; mã QR khi quét sẽ ra Website Công ty Nệm Thắng Lợi.

Người dùng quét mã QR trên sản phẩm để xác minh xem có liên kết với trang web chính thức của Công ty Nệm Thắng Lợi. Nếu mã QR không hoạt động hoặc dẫn đến trang web không chính thức có thể là dấu hiệu của một sản phẩm giả.

Phiếu bảo hành: Kiểm tra phiếu bảo hành đi kèm sản phẩm. Xem xét các dấu mộc đỏ của công ty và địa chỉ bảo hành, đảm bảo thông tin trên phiếu bảo hành phù hợp với thông tin chính thức của Nệm Thắng Lợi.

Để đảm bảo mua được nệm Thắng Lợi chính hãng, đại diện doanh nghiệp khuyên nên liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Nệm Thắng Lợi hoặc các nhà cung cấp được ủy quyền để được tư vấn và xác nhận thông tin.