Quy định cho trẻ em trên xe ô tô áp dụng từ 2026 07/02/2025 15:20

(PLO)- Một điểm mới trong quy định cho trẻ em trên xe ô tô sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Theo đó, trẻ dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m sẽ không được phép ngồi ở ghế trước trên ô tô, ngoại trừ các loại xe chỉ có một hàng ghế. Đồng thời, phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Đây là một bước tiến đáng kể trong việc bảo vệ trẻ khi tham gia giao thông.

Chuyên Gia Cảnh Báo: Ghế Trước – Vị Trí Nguy Hiểm Nhất Trên Ô Tô

Nhiều chuyên gia an toàn giao thông đã khẳng định rằng ghế trước trên ô tô là một trong những vị trí nguy hiểm nhất trong các tình huống va chạm. Khác với các ghế phía sau, ghế trước có khả năng tiếp xúc trực tiếp với chướng ngại vật và chịu lực tác động mạnh hơn trong tai nạn.

Hệ thống dây an toàn và túi khí ở ghế trước được thiết kế để bảo vệ người lớn, nhưng chúng lại không phù hợp với thể trạng và sự phát triển của trẻ. Do đó, trong trường hợp xảy ra va chạm trẻ sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn.

Ngoài ra, giai đoạn này trẻ thường hiếu động và rất tò mò. Điều này có thể dẫn đến những hành động làm phân tâm người lái xe, gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Chở trẻ em trên ô tô ghế trước phạt đến 1.000.000.

Nhiều thí nghiệm cho thấy, khi ô tô di chuyển với tốc độ 30km/h và xảy ra va chạm, lực quán tính tác động lên cơ thể có thể tương đương với 150 kg, tức là nặng khoảng 3 bao xi măng. Trong tình huống này, mặc dù nhiều người có thể nghĩ rằng ôm con vào lòng là một cách bảo vệ an toàn, nhưng thực tế, với lực tác động mạnh như vậy, ngay cả người lớn cũng rất khó để giữ chặt trẻ.

Nếu tốc độ tăng lên 60 km/h, lực quán tính khi va chạm có thể đạt đến 300 kg. Lúc này, ngay cả người trưởng thành cũng không thể giữ vững bản thân, huống chi là trẻ em. Chính vì vậy, việc trang bị các thiết bị an toàn chuyên dụng cho trẻ như ghế trẻ em ô tô là vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ các em trong các tình huống khẩn cấp mà còn giảm thiểu tối đa nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

Giải Pháp An Toàn: Ghế Ô Tô Dành Cho Trẻ Em

Thực tế, quy định cho trẻ em trên xe ô tô đã được các quốc gia trên thế giới áp dụng từ lâu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em khi tham gia giao thông. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, chỉ khi trẻ em đạt chiều cao khoảng 150cm, chúng mới có thể sử dụng dây an toàn dành cho người lớn trên xe một cách hiệu quả và an toàn.

Sử dụng ghế an toàn cho bé giảm thiếu nguy cơ va chạm.

Trước tình hình trên, Zaracos - Thương hiệu ghế an toàn cho trẻ em đến từ Mỹ, đã mang đến một giải pháp vượt trội cho các bậc phụ huynh. Sản phẩm ghế ô tô của Zaracos được thiết kế đạt chứng nhận R44/04 của Châu Âu cùng hệ thống ISOFIX, giúp cố định ghế chắc chắn vào xe, khung chịu lực, và các tính năng giảm tác động trong trường hợp xảy ra va chạm, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

“Với cam kết bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông, Zaracos mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc sử dụng ghế chuyên dụng cho trẻ trên ô tô”, Bà Mai Phương - Giám đốc điều hành của Zaracos chia sẻ.

Việc siết chặt các quy định cho trẻ em trên xe ô tô không chỉ nhằm giảm thiểu rủi ro mà còn phản ánh sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với sự an toàn và phát triển của thế hệ tương lai. Đồng thời, các quy định này giúp hình thành thói quen tuân thủ luật giao thông ngay từ khi còn nhỏ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật lệ trong cộng đồng.