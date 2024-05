Dịch vụ đóng gói màng co nhiệt chuyên nghiệp tại Kiến Đỏ 06/05/2024 14:07

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ đóng gói màng co nhiệt

Dịch vụ đóng gói bằng màng co nhiệt mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người tiêu dùng:

● Bảo quản sản phẩm: bảo vệ sản phẩm khỏi ánh sáng, ẩm ướt, và ô nhiễm.

● Tăng giá trị sản phẩm: bao bọc sản phẩm bằng màng co nhiệt giúp tạo ra vẻ đẹp và chuyên nghiệp.

● Tiết kiệm chi phí: Quy trình đóng gói tự động giảm chi phí và tối ưu hóa thời gian, lao động, tiết kiệm không gian lưu trữ và vật liệu bao bì.

● Tăng tính nhận diện thương hiệu: Sản phẩm được bảo quản và trình bày một cách chuyên nghiệp, tạo niềm tin và sự tin tưởng từ phía người tiêu dùng.

● Bảo vệ môi trường: Màng co nhiệt thường được làm từ các nguyên liệu tái chế và có thể tái chế sau khi sử dụng, giúp giảm thiểu lượng rác thải nhựa.

Quy trình đóng gói màng co nhiệt tại Kiến Đỏ

Thông thường việc đóng gói bằng màng co nhiệt sẽ được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin yêu cầu, khảo sát hàng hóa, lập phương án đóng gói đối với từng loại hàng hóa theo yêu cầu của khách.

Bước 2: Chuẩn bị nguyên vật liệu, vật tư đóng gói phù hợp như: màng co nhiệt, máy khò nhiệt, bình gas, băng keo chuyên dụng, dao, kéo,...

Bước 3 Thực hiện dịch vụ đóng gói hàng hóa bằng màng co nhiệt:

● Vệ sinh hàng hóa cần đóng gói, vệ sinh mặt bằng đóng gói. Trải màng co nhiệt lên sàn mặt phẳng đã được vệ sinh.

● Kiểm tra và xác nhận tình trạng hàng hóa với khách hàng; sử dụng xốp foam để bịt kín các góc cạnh sắc có khả năng làm thủng các lớp màng trước khi đóng gói.

● Phủ kín màng co nhiệt bao quanh hàng, kết hợp thao tác dùng máy khò nhiệt đi đều trên bề mặt làm cho màng co căng phẳng và bám chặt vào bề mặt hàng.

● Dùng băng keo dán các đường viền bao quanh hàng.

Bước 4: Sau khi hoàn thiện kín bề mặt hàng, cần kiểm tra kỹ các mối nối, mối dán băng keo để đảm bảo kiện hàng đã được phủ kín tất cả bề mặt.

Dịch vụ đóng gói màng co nhiệt tại Kiến Đỏ uy tín - chuyên nghiệp

Dịch vụ đóng gói bằng màng co nhiệt của Kiến Đỏ là một trong những giải pháp đóng gói hiệu quả và được đánh giá cao trên thị trường. Với sứ mệnh mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng, Kiến Đỏ cam kết cung cấp dịch vụ đóng thùng gỗ, kiện gỗ chất lượng cao, đáng tin cậy và được đánh giá cao với nhiều lợi ích:

● Đội ngũ chuyên nghiệp: Với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và kỹ thuật cao, Kiến Đỏ cam kết mang đến dịch vụ đáng tin cậy cho khách hàng.

● Đóng gói an toàn và đúng tiến độ: Quy trình đóng gói màng co nhiệt được thực hiện một cách an toàn, nhanh chóng và đúng tiến độ, đến nơi đích một cách an toàn và không bị tổn thất.

● Giá cả phù hợp: Cam kết cung cấp giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

● Sản xuất chuyên nghiệp và thiết bị hiện đại: Sử dụng hệ thống máy móc và thiết bị hiện đại để đảm bảo sự linh hoạt và hiệu suất trong quy trình sản xuất.

● Đa dạng lựa chọn và tính linh hoạt: Kiến Đỏ cung cấp đa dạng lựa chọn màng co nhiệt trên toàn quốc, từ Đà Nẵng đến Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành khác, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Với những ưu điểm này, Kiến Đỏ tự tin đem lại dịch vụ đóng gói màng co nhiệt chất lượng cao và mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng. Liên hệ Hotline 0914.72.99.11 để được tư vấn miễn phí các dịch vụ liên quan.