Khám phá giải pháp bảo vệ dây điện tối ưu với ống luồn dây điện thép loại ren IMC của Cát Vạn Lợi 24/04/2024 14:55

(PLO)- Trong lĩnh vực xây dựng, các sản phẩm vật tư xây dựng nói chung và vật tư cơ điện nói riêng, đang đóng một vai trò quan trọng cho việc bảo đảm an toàn hệ thống dây dẫn điện, cũng như bảo vệ công trình khi không may có hỏa hoạn xảy ra.

Để được chọn lựa và lắp đặt tại các công trình, đòi hỏi những sản phẩm vật tư cơ điện phải đạt tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho dự án. Tiêu chuẩn này được quy định bởi một tổ chức của quốc gia hoặc quốc tế, điển hình như các tiêu chuẩn ANSI, UL, BS, JIS...

Thêm một điều quan trọng là trước khi được tiêu thụ trên thị trường, các sản phẩm phải trải qua quá trình kiểm định chất lượng dựa trên các tiêu chuẩn quy định. Điển hình ống thép luồn dây điện ren IMC do nhà máy của Công ty CP Sản Xuất Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi sản xuất đều đạt hai tiêu chuẩn sau:

· Tiêu chuẩn UL (Underwriters Laboratories) - UL 1242

· Tiêu chuẩn ANSI (American National Standards Institute) - ANSI C 80.6

Ống thép luồn dây điện ren IMC do nhà máy của Cát Vạn Lợi sản xuất.

Giới thiệu về ống thép luồn dây điện ren IMC

Ống thép luồn dây điện ren IMC là một giải pháp lý tưởng cho việc bảo vệ dây điện trong môi trường công nghiệp, thương mại và cả dân dụng. Ống được được làm từ vật liệu thép mạ kẽm và thép mạ kẽm nhúng nóng, nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD để bảo vệ dây điện và mang lại độ an toàn cho hệ thống điện.

IMC là loại ống có thành dày trung bình, ren răng được và thường dùng trong nhà hoặc những nơi có mái che. Nếu muốn dùng đi dây điện ngoài trời hoặc những nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt thì ống IMC cần được mạ kẽm nhúng nóng.

Các tính năng và lợi ích của ống thép luồn dây điện ren IMC

- Độ bền và khả năng chống ăn mòn

Ống IMC được sản xuất từ thép chất lượng cao, với quy trình mạ kẽm nhúng nóng được kiểm soát bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Ống có khả năng chống ăn mòn vượt trội, từ độ ẩm cao đến các hóa chất công nghiệp, nên thường được sử dụng trong nhà xưởng, khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện, nhà máy thực phẩm. Mặc dù ống IMC có giá thành cao hơn so với các loại ống luồn dây điện nhựa PVC, tuy nhiên độ bền sử dụng ống lên đến 50 năm giúp tiết kiệm tối đa chi phí bảo trì.

- An toàn tối ưu

An toàn là một trong những tiêu chí hàng đầu khi thiết kế và sản xuất ra ống thép luồn dây điện ren IMC của Cát Vạn Lợi. Ống IMC có khả năng bảo vệ an toàn cho dây điện khỏi các tác động bên ngoài, đặc biệt giúp ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ do chạm mạch hoặc hỏng hóc dây điện, nhằm đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, máy móc. Ống luồn dây điện G.I có khả năng chống nhiễu điện từ cao cũng giúp bảo vệ hệ thống điện khỏi sự can thiệp của các tín hiệu nhiễu, đảm bảo sự ổn định và tin cậy của dữ liệu truyền tải.

- Dễ dàng lắp đặt - tính kinh tế cao

Ống thép luồn dây điện ren IMC nổi bật nhờ thiết kế ren răng sẵn giúp việc kết nối các ống thông qua phụ kiện đi kèm trở nên dễ dàng và nhanh chóng, giảm thiểu thời gian lắp đặt, đồng thời tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả công việc

Bên cạnh đó, đặc tính bền bỉ và yêu cầu bảo dưỡng thấp của ống cung cấp một giải pháp kinh tế vượt trội, kéo dài giá trị sử dụng và tối ưu hóa chi phí cho mọi dự án.

Các sản phẩm ống thép luồn dây điện của Cát Vạn Lợi đều đạt chuẩn quốc tế.

Ứng dụng đa dạng

Ống IMC phù hợp với mọi ứng dụng, từ công trình dân dụng đến công nghiệp, từ các dự án xây dựng mới đến việc nâng cấp hệ thống điện hiện hữu. Ống không chỉ là lựa chọn tối ưu cho các nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, mà còn cho các công trình kiến trúc sáng tạo, nơi mà yêu cầu về tính thẩm mỹ và an toàn được đặt lên hàng đầu.

Chọn lựa ống thép luồn dây điện ren IMC của Cát Vạn Lợi, bạn không chỉ chọn một sản phẩm bảo vệ dây điện chất lượng cao, mà còn là giải pháp an toàn, tiện lợi và kinh tế. Với cam kết về chất lượng và dịch vụ, Cát Vạn Lợi tự tin đồng hành cùng mọi dự án của bạn, đảm bảo sự thành công và hiệu quả cao nhất.