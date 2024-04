Đồng Phục Sài Gòn - Thương hiệu in đồng phục TP.HCM uy tín, chất lượng hiện nay 26/04/2024 15:16

(PLO)- In đồng phục về cơ bản là quá trình tạo ra áo phông và quần áo cá nhân với thiết kế, hình ảnh mà bạn chọn. Khi đến với dịch vụ in đồng phục theo yêu cầu, khách hàng có thể lựa chọn rất nhiều phương thức in ấn khác nhau. Các phương pháp in khác nhau có thể phù hợp hơn các phương pháp in khác để đạt được hiệu quả in tốt hơn và tiết kiệm chi phí. Đồng Phục Sài Gòn chuyên cung cấp các dịch vụ in áo thun đồng phục như in lụa, in thêu, in chuyển nhiệt kỹ thuật số, in chuyển nhiệt thăng hoa hay in kỹ thuật số.

Điểm nổi bật của Đồng phục Sài Gòn

Đồng Phục Sài Gòn là đơn vị cung cấp dịch vụ in đồng phục lấy ngay uy tín tại TP. HCM. Dù khách hàng muốn in đồng phục công ty cao cấp hay đồng phục quảng cáo giá rẻ, Đồng Phục Sài Gòn đều có đủ chuyên môn và trang thiết bị để đáp ứng.

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành đồng phục, chuyên môn của Đồng Phục Sài Gòn đã được trau dồi kỹ lưỡng thông qua đạo đức làm việc luôn phấn đấu đạt đến sự xuất sắc trong mọi dự án đồng phục mà chúng tôi đảm nhận. Từ thiết kế, trải vải, cắt, may, hoàn thiện hay đóng gói, mọi quy trình sản xuất đều được tích hợp trong hệ thống nhà xưởng khép kín với diện tích hơn 1000 m2.

Sứ mệnh của Đồng Phục Sài Gòn là cung cấp dịch vụ may đồng phục, in ấn đồng phục chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua chuỗi hoạt động sản xuất hiệu quả và được phân phối trên toàn cầu.

Mỗi mẫu đồng phục được sản xuất tại Đồng Phục Sài Gòn đều trải qua thời gian và quy trình kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa để nâng cao năng suất và đáp ứng đúng thời hạn giao hàng.

Lý do bạn nên chọn Đồng Phục Sài Gòn

Kỹ thuật in đồng phục hiện đại

Dưới đây là một số phương pháp in áo đồng phục phổ biến tại Đồng Phục Sài Gòn mà bạn có thể tham khảo:

● Công nghệ in kỹ thuật số Pet: Kỹ thuật in áo này giải quyết được nhiều vấn đề mà các công nghệ in hiện nay không thể giải quyết được. Đồng Phục Sài Gòn đã đầu tư đầy đủ bao gồm dây chuyền in thú cưng kỹ thuật số, in lụa, in offset và các loại thú cưng khác..

● Thêu vi tính: Đây là một kỹ thuật tuyệt vời để hiển thị logo trên áo thun đồng phục nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm cực bền, phong cách và chuyên nghiệp.

● In lụa: Đồng Phục Sài Gòn cung cấp đa dạng các dịch vụ in lụa, bao gồm in màu, in lụa kỹ thuật số, in thăng hoa, in bán sắc, in gốc nước, in lá, in huỳnh quang, in nhiều lớp, in mật độ cao in ấn, in kim loại, in sinh thái.

● In cao su 3D: Công nghệ in 3D là bước đột phá trong in áo thun, với khả năng in khung và in màu không giới hạn. Phương pháp in overprint được áp dụng để tạo ra hình ảnh chân thực và rõ ràng trên áo thun. Điểm đặc biệt của áo phông in 3D là khả năng mang thế giới thực vào thiết kế của bạn.

● In chuyển nhiệt: Đây là quá trình áp dụng các vật liệu ứng dụng nhiệt cho các mặt hàng khác nhau bằng cách sử dụng máy ép nhiệt.

Chính sách hậu mãi tốt

Đồng Phục Sài Gòn luôn thực hiện chính sách đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Dưới đây là các trường hợp áp dụng chính sách hoàn trả và hoàn tiền:

● Sản phẩm giao không đủ số lượng như trong hợp đồng

● Sản phẩm sai về màu vải, sai kích thước, sai mẫu mã...

● Hình ảnh in ra bị ố màu, in sai vị trí, sai kích thước, sai màu...

● Không thể sử dụng các sản phẩm bị rách, bẩn hoặc nhăn nheo.

Sau khi nhận hàng quý khách vui lòng kiểm tra kỹ xem có sai sót kịp thời để được nhận bảo hành trong thời gian sớm nhất hay không. Đồng Phục Sài Gòn cam kết luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và giải quyết