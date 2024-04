Hiểu rõ thuế khoán hộ kinh doanh cá thể để đàm phán với cơ quan thuế 24/04/2024 11:36

Việc hiểu rõ thuế khoán hộ kinh doanh cá thể để đàm phán với cơ quan thuế là vô cùng quan trọng. Nó giúp HKD có cơ sở để đàm phán với cơ quan thuế về mức thuế hợp lý.

Tầm quan trọng của thuế khoán đối với HKD

Tầm quan trọng của thuế khoán đối với HKD.

Như đã nói ở trên, thuế khoán đóng vai trò quan trọng với hộ kinh doanh cá thể, bởi nó giúp:

● Đơn giản hóa quy trình thuế

● Tối ưu hóa thời gian, công sức

● Quản lý tài chính dễ dàng

● Khuyến khích doanh nghiệp phát triển

Các lưu ý khi đàm phán thuế khoán với cơ quan thuế

Các lưu ý khi đàm phán thuế khoán với cơ quan thuế.

Nếu cá nhân, doanh nghiệp muốn đàm phán thuế khoán với cơ quan thuế, cần lưu ý một số điều quan trọng như sau:

● Trước khi tham gia đàm phán, bạn cần nắm vững các quy định về thuế khoán được quy định trong pháp luật thuế hiện hành.

● Chuẩn bị tài liệu liên quan như báo cáo tài chính, hóa đơn, chứng từ kế toán và các tài liệu khác có liên quan để chứng minh khả năng thanh toán thuế khoán và tính toán mức thuế phù hợp.

● Trong quá trình đàm phán, hãy thể hiện sự linh hoạt và sẵn lòng thương lượng về mức thuế khoán phù hợp.

Nếu cá nhân, hộ kinh doanh vẫn không đủ tự tin để đàm phán thuế khoán với cơ quan thuế, liên hệ ngay với các đơn vị hỗ trợ chuyên về thuế hoặc The Smile để được hỗ trợ đàm phán và nộp thuế khoán định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

Dịch vụ thành lập HKD cá thể trọn gói tại The Smile

Với hơn 16 năm kinh nghiệm, phục vụ cho hơn 1000 hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Chúng tôi tự tin rằng mình là một trong những địa chỉ hỗ trợ đăng ký hộ kinh doanh uy tín và chuyên nghiệp, làm việc tận tâm giúp quý khách hàng sớm có được giấy phép đăng ký kinh doanh và đi vào hoạt động chính thức.

Phạm vi dịch vụ

Đến với dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói của The Smile, quý khách sẽ được hỗ trợ:

● Tư vấn chi tiết các điều kiện pháp lý khi thành lập Hộ kinh doanh cá thể

● Công chứng giấy tờ và soạn hồ sơ, nộp lên sở kế hoạch và đầu tư tỉnh để xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh

● Hỗ trợ tư vấn và nộp loại thuế phù hợp với quy mô hộ kinh doanh của quý khách.

Chúng tôi cam kết

Hộ doanh nghiệp sẽ được sở hữu giấy phép đăng ký kinh doanh chỉ trong 3 ngày. Chúng tôi cam kết:

● Cam kết bàn giao Giấy đăng ký kinh doanh đúng hẹn.

● Chi phí trọn gói phải chăng, thông báo rõ ràng trong quá trình ký kết, cam kết không phát sinh.

● Bảo mật thông tin tốt.

● Tư vấn hỗ trợ các vấn đề về pháp lý và thuế tận tình.

Chi phí dịch vụ

Chi phí trọn gói cho dịch vụ xin giấy phép đăng ký hộ kinh doanh của của The Smile: 1.500.000VNĐ. Đây là mức chi phí khá hợp lý cho những ai muốn thành lập hộ kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ.

The Smile cam kết quy trình làm việc chuyên nghiệp, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về thuế khoán, hỗ trợ nộp hàng tháng lên cơ quan có thẩm quyền và tư vấn các vấn đề liên quan. Ngoài ra The Smile còn cung cấp dịch vụ kế toán thuế sau khi thành lập, giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thuế. Liên hệ The Smile ngay để được tư vấn miễn phí!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1: LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2: 27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM

Văn phòng 3: 106/19B Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM