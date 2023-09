Đàm Vĩnh Hưng nói gì sau phiên xét xử bà Phương Hằng?; Giá vé concert Westlife 'phải chăng'

Phim của Trần Anh Hùng được Pháp chọn tranh Oscar

Hội đồng tuyển chọn phim của Pháp đã lựa chọn bộ phim The taste of things, một phim tình cảm lãng mạn đề cao vẻ đẹp ẩm thực Pháp do đạo diễn Trần Anh Hùng thực hiện để gửi đi tranh giải Oscar ở hạng mục Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất.

Đạo diễn Trần Anh Hùng tại LHP Cannes hồi 28-5. Ảnh: Cannes

Đây là điều gây bất ngờ bởi trước đó, bộ phim Anatomy of a Fall (tạm dịch: Giải phẫu một cú ngã) của nữ đạo diễn người Pháp Justine Triet đã giành giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes hồi 28-5.

Bộ phim của nữ đạo diễn Justine Triet vốn được xem là một ứng viên mạnh giữa các bộ phim được đem ra cân nhắc để Pháp gửi đi tranh giải Oscar. Sau cùng, bộ phim được lựa chọn là phim của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Pháp từng giành giải Oscar cho Phim quốc tế hay nhất từ năm 1993. Tác phẩm dự thi năm ngoái Saint Omer của Alice Diop, không được đề cử ở vòng dự thi cuối.

Hình ảnh trong phim The taste of things. Ảnh: Sortiraparis

The taste of things là bộ phim tình cảm lãng mạn lấy bối cảnh nước Pháp cuối thế kỷ 19. Phim xoay quanh chuyện tình giữa một nữ đầu bếp và ông chủ của cô. Hai vai diễn chính trong phim do hai diễn viên nổi tiếng người Pháp - Juliette Binoche và Benoit Magimel đảm nhận. Phim được quay trong một tòa lâu đài ở Pháp.

Giá vé concert Westlife ngang ngửa concert Hoàng Thuỳ Linh

Mới đây, BTC concert Westlife tại Việt Nam đã công bố giá vé concert của nhóm nhạc Westlife tại SVĐ Thống Nhất (TPHCM).

Ban nhạc Westlife. Ảnh: Fanpage Westlife

Theo đó, giá vé concert Westlife bao gồm 6 mức là 850.000 - 1.200.000 - 1.690.000 - 2.100.000 - 3.100.000 - 4.000.000 đồng.

Trong sơ đồ, BTC chia SVĐ Thống Nhất thành 8 khu với các hạng vé điện tử, 100% là ghế ngồi. Thời gian mở bán vé chính thức vào 9h ngày 26-9.

Với khoảng 15 ngàn chỗ ngồi, đa số khán giả dự đoán concert này sẽ sớm cháy vé trong vòng 1, 2 ngày bởi mức giá vé concert Westlife khá phải chăng, phù hợp với túi tiền của đông đảo người yêu nhạc.

Có thể thấy, giá vé concert Westlife ngang ngửa với Vietnamese concert của Hoàng Thuỳ Linh.

Nữ ca sĩ cũng chia làm 6 mức vé, dao động từ 1.500.000 đến 3.900.000 đồng. Theo thông tin mới nhất, một vài hạng ghế trong concert này đã được bán hết. Show diễn sẽ diễn ra vào ngày 29-9 sắp tới.

Bảng giá vé đêm concert của Westlife

Cùng là ban nhạc quốc tế, nhưng mức vé concert Westlife cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với show của Blackpink diễn ra vào tháng 7 trước đó tại Hà Nội. Để sở hữu tấm vé Vip, người hâm mộ phải bỏ ra tới 9,8 triệu.

Các hạng vé khác cũng giao động từ 1,2 triệu đến 7,8 triệu. Đương nhiên, xét về độ "hot" ở thời điểm hiện tại, Blackpink hoàn toàn lấn át so với Westlife, một ban nhạc đã có tuổi đời gần 30 năm.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ sau phiên xét xử bà Phương Hằng

Hôm 21-9, TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do các bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân và Lê Thị Thu Hà thực hiện.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một trong những người được triệu tập đến phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Sau khi có kết quả phiên tòa, giọng ca Xin lỗi tình yêu đã có những chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại phiên tòa xét xử bà Phương Hằng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải hình ảnh xuất hiện ở phiên tòa sáng 21-9, kèm theo dòng chia sẻ:

"Khép lại những điều phiền lòng... Lướt cho nhanh! Vì còn nhiều thứ phải làm, các dự án, show diễn và các fan đang chờ mình phía trước… Ai không thích mình không nên vô đây, đã thế còn nói lời khiếm nhã thì mình và ê-kíp đành phải chặn thôi!" – nam ca sĩ viết.

Trước đó, tại phiên tòa, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã chia sẻ: "Có những hành vi bà Hằng gây ra khiến tôi tổn thương về mặt tinh thần, sức khoẻ, uy tín và danh dự.

Đến bây giờ, vẫn có nhiều người vào các trang mạng xã hội dùng những từ ngữ để lăng mạ tôi, các hợp đồng kinh tế, những show diễn của tôi bị ảnh hưởng.

Đối với tôi kinh tế có thể làm lại, nhưng danh dự, uy tín tôi đã bị chà đạp tàn nhẫn. Tôi cần lấy lại danh dự, hãy trả lại cho tôi danh dự mà 20 năm tôi đã gầy dựng trước truyền thông và khán giả.

Tôi sẵn sàng huỷ bỏ yêu cầu bồi thường về tài chính, tôi chỉ cần lấy lại lời xin lỗi trực tiếp từ bà Hằng dành cho tôi trước tòa và trước truyền thông”.

Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng sau phiên xét xử

Sau một ngày xét xử, bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cùng tội danh trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật) 2 năm 6 tháng tù. Ba đồng phạm: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân mỗi bị cáo bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù.

Sắp ra mắt phim cổ trang kinh dị Việt

Mới đây, NSX đã chính thức công bố poster phim truyền hình Tết ở làng Địa Ngục. Đây là phim truyền hình kinh dị cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thảo Trang.

Theo đó, phim sẽ chính thức lên sóng vào tháng 10 với sự góp mặt của các diễn viên như Quang Tuấn, Nguyên Thảo, Võ Tấn Phát, Lan Phương, Ngọc Thư, Phú Đôn, Văn Báu…

Poster phim Tết ở làng Địa Ngục. Ảnh: NSX

Phim do đạo diễn Trần Hữu Tấn cầm trịch gồm 12 tập xoay quanh những cái chết kỳ lạ tại ngôi làng Địa ngục, nơi ở của những hậu duệ một băng cướp khét tiếng.

Trong các hình ảnh đầu tiên được công bố, bối cảnh núi rừng tại Hà Giang gây chú ý với những góc máy toàn của rừng tre, ruộng ngô, những ngôi làng cổ… Không gian hoang vu và rộng lớn đã giúp nổi bật hai yếu tố trinh thám và kinh dị mà phim nhắm đến.

Tết ở làng Địa Ngục là tác phẩm thứ 5 do Truyền hình K+ đầu tư sản xuất dưới thương hiệu K+ORIGINAL.

Trấn Thành: 'Tôi sẽ làm ra một hình ảnh bác Ba Phi của riêng mình' (PLO)- Dù vấp không ít tranh cãi nhưng Trấn Thành vẫn khẳng định vai Bác Ba Phi trong Đất rừng phương Nam sẽ có một vai trò khác và của riêng anh.

THĂNG BÌNH