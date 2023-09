Trấn Thành: 'Tôi sẽ làm ra một hình ảnh bác Ba Phi của riêng mình'

Sau thời gian dài hé lộ những hình ảnh, nhân vật, dự án Đất rừng phương Nam, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chính thức có buổi ra mắt giới thiệu phim tại TP.HCM vào chiều 20-9.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và dàn diễn viên của Đất rừng phương Nam. Ảnh: NSX

Trấn Thành hi vọng được mọi người yêu thích

Nói về việc Trấn Thành được chọn vào vai Bác Ba Phi, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết khi casting Dạ cổ hoài lang ở Mỹ thì phía casting không ghi tuổi và năm sinh diễn viên vào hồ sơ.

Họ cho rằng diễn viên hoàn toàn có thể đóng những vai khác độ tuổi và để diễn viên vào vai thì điện ảnh có bộ môn tạo hình hoá trang để làm việc như vậy.

Tạo hình nhân vật Bác Ba Phi của Trấn Thành

"Tôi cũng cho rằng khi đọc tiểu thuyết mọi người sẽ tưởng tượng khác Bác Ba Phi của Đất phương Nam. Chẳng qua phim thành công quá nên mọi người lại nhớ hình ảnh Bác Ba Phi của chú Mạc Can.

Hồi xưa, già để gọi bằng bác thì đến tuổi tôi đã gọi là ông rồi tại vì tóc bạc có cháu đã được gọi như vậy. Theo tôi, Bác Ba Phi thời đó bốn mấy năm mươi tuổi nên tôi nghĩ tinh thần Trấn Thành Bác Ba Phi là người hoạt ngôn, nhưng trong sự hoạt ngôn đó luôn có những cái ẩn ý trong đó và Trấn Thành là người phù hợp. Thật ra, bây giờ hỏi có lựa chọn khác không thì tôi cũng không nghĩ ra" – nam đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ tại buổi giới thiệu. Ảnh: VĂN HÀ

Còn với Trấn Thành, anh thừa nhận đây là một thử thách với mình và cũng nhiều lần đắn đo nhưng vì muốn thử thách bản thân nên anh đồng ý.

"Bác Ba Phi của tôi không chỉ ra kể chuyện vui cho mọi người mà dĩ nhiên nó sẽ diễn xuất trong đó nữa. Tôi nghĩ khán giả sẽ không so sánh nhiều bởi một Bác Ba Phi trong phiên bản nào đó sẽ là một Bác Ba Phi khác nhau tuỳ vào nội dung nữa. Bác Ba Phi của điện ảnh sẽ có một vai trò khác nữa so với phiên bản trước và hi vọng được mọi người yêu thích" - Trấn Thành nói.

Đối với hình ảnh Bác ba Phi truyền hình và điện ảnh, Trấn Thành cũng cho rằng mỗi một thời kỳ ai cũng sẽ có những bộ phim in dấu và những hình ảnh khó quên trong đầu của mình. Và nó sẽ rất tốt nếu mình giữ hình ảnh tốt đẹp đó trong lòng mình và tiếp tục đón nhận những hình ảnh mới.

Diễn viên Trấn Thành

"Jorker trên thế giới cũng có rất nhiều người làm với nhiều phiên bản. Tôi cũng hi vọng mình sẽ làm ra một hình ảnh Bác Ba Phi của riêng tôi thôi nếu ai thực sự thích phiên bản đó thì tôi cảm ơn còn nếu như ai nhớ Bác Ba Phi của thời cũ thì đó vẫn là ký ức của họ và tôi tin chắc là nếu chúng ta tích cực để đón nhận thì hình ảnh nào cũng đẹp cả, Bác Ba Phi nào cũng có cái hay riêng của họ" – Trấn Thành chia sẻ.

Trước những chia sẻ, đạo diễn Đất Phương Nam Nguyễn Vinh Sơn cũng cho rằng người xem phải tôn trọng sự khác biệt giữa Bác Ba Phi của Đất phương Nam và bác ba Phi của Đất rừng phương Nam.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt giới thiệu phim Đất rừng phương Nam tại TP.HCM.

"Vai Bác Ba Phi thời của tôi, bác Mạc Can là sự lựa chọn duy nhất. Cũng may là bác Mạc Can năm mấy tuổi chứ nếu như một diễn viên duyên dáng vào được nhân vật Bác Ba Phi bốn mấy tuổi thì tôi cũng sẽ chọn. Khi tôi nghe Trấn Thành vào vai Bác Ba Phi thì tôi cũng như anh Dũng không có một lựa chọn nào hơn cả.

Tôi nghĩ khoảng cách 25 năm đó, chúng ta phải mở tâm hồn ra để đón nhận cái mới dù chúng ta cứ bị cái cũ ghi dấu ấn của một thế hệ nào đó nhưng chúng ta phải đón nhận cái mới" – đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn nhận định.

Kinh phí trăm tỷ và sự nỗ lực của đoàn phim

Nói về kinh phí của Đất rừng phương Nam, Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho biết nếu nói trắng ra thì phải trăm tỷ mới sản xuất được dự án có quy mô như thế.

"Tôi cũng là người sản xuất Em và Trịnh, khi quay tại Huế thì tôi mới ngồi nghĩ là tại sao Trịnh Công Sơn không sinh ra tại Huế lớn lên ở Huế rồi vào Sài Gòn luôn mà lại đi lên Đà Lạt, B'Lao làm chi để đoàn kéo nhau lên đó quay khiến phát sinh thêm ngày quay và lịch sản xuất dài ra tốn kém như thế.

Đối với mình, hành trình Đất rừng phương Nam cũng vậy, tôi cũng ép lại biên kịch Trần Khánh Hoàng và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cắt bớt kịch bản đi với ngân sách này mình không sản xuất đủ cái phim đó.

Mức đầu tư bối cảnh, diễn viên khủng của dự án Đất rừng phương Nam

Các biên kịch, đạo diễn tranh cãi và bảo đây là hành trình tìm cha của cậu bé An nên cậu bé phải đi lang thang tỉnh này sang tỉnh kia, từ vùng này sang vùng kia. Từ đó, đoàn phải kéo 150 người lang thang từ tỉnh này sang tỉnh kia chỉ ở vài 3 ngày thì tiền rất khủng khiếp.

Nếu như, không có sự đồng lòng cống hiến hi sinh của toàn bộ ê-kíp, không được chính quyền địa phương, bà con nhân dân cũng như các nguồn hỗ trợ từ nhân quả phim Đất phương Nam thì không thể sản xuất được dự án như vậy" – nhà sản xuất bày tỏ.

VĂN HÀ