Dân bị 'hành' khi đi làm sổ hồng theo quyết định của tòa

Vừa qua, ông Lê Văn Phương đã gửi đơn phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM về việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ có yêu cầu không đúng pháp luật khi thực hiện công vụ, ảnh hưởng đến lợi ích của người dân.

Không làm lại thì lấy hồ sơ về

Ông Phương cho biết ông là người đại diện theo ủy quyền của các ông Nguyễn Thanh Vàng, Nguyễn Văn Kẻn, Phạm Văn Trạng để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ hồng) theo quyết định của TAND huyện Vĩnh Thạnh. Đây là phần đất thừa kế của cha mẹ để lại cho ba ông, tổng diện tích 4.003,6 m2.

Đã đóng chi phí khi tòa

giải quyết Khi giải quyết việc dân sự ở tòa, ông Vàng đã phải đóng chi phí đo đạc, xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản là 8 triệu đồng. Ngoài ra, ba ông đều phải nộp án phí dân sự sơ thẩm. Theo quy định về việc cấp sổ hồng theo bản án, quyết định của tòa án thì tôi không thấy quy định về việc phải đo đạc và thẩm định lại thửa đất rồi mới cấp sổ. Vì khi tòa án tiến hành giải quyết tranh chấp đã thẩm định, đo vẽ và ký giáp ranh với các hộ liền kề. Việc làm này của Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Thạnh là trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến lợi ích của người dân. Ông LÊ VĂN PHƯƠNG

Theo quyết định của TAND huyện Vĩnh Thạnh thì ba ông Vàng, Kẻn và Trạng được quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký cấp sổ hồng theo diện tích được công nhận.

Tòa cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp sổ cho ba ông theo vị trí, kích thước, diện tích và các tài sản có trên đất căn cứ theo biên bản xem xét thẩm định tại chỗ, biên bản định giá tài sản cùng ngày 29-4-2021 của TAND huyện Vĩnh Thạnh và Bản trích đo địa chính số 41 ngày 28-6-2021 của Trung tâm Kỹ thuật TN&MT TP Cần Thơ.

Sau khi có quyết định của tòa và được giải quyết việc thi hành án, ông Phương liên hệ với bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện Vĩnh Thạnh thì nơi này chỉ ông sang chi nhánh VPĐKĐĐ huyện với lý do là phải đo vẽ lại thửa đất, mặc dù hồ sơ xin cấp sổ của ba ông đã có Bản trích đo địa chính số 41 của Trung tâm Kỹ thuật TN&MT.

Ông Phương đến Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vĩnh Thạnh thì được cán bộ ra phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày 1-6 đi thẩm định và đo đạc lại thửa đất. Cán bộ này còn nói nếu không chịu thẩm định và đo đạc lại thửa đất thì lấy hồ sơ về, không làm.

Cơ quan này đổ lỗi cơ quan khác

Ngày 5-7, PV Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ qua điện thoại gặp ông Lê Văn Út Em, Giám đốc VPĐKĐĐ TP Cần Thơ, để phản ánh vụ việc trên. Ông Em cho biết Trung tâm Kỹ thuật TN&MT khi phối hợp làm, đúng ra bản trích đo họ phải gửi cho chi nhánh để cập nhật.

Theo ông Em, mảnh trích đo phải làm theo Thông tư 25/2014 (về bản đồ địa chính) còn trung tâm lại làm theo “mẫu ngày xưa, mười mấy hai chục năm rồi”.

“Đang lăn tăn là đo đạc thì bên đây chưa cập nhật gì hết, số thửa thì trung tâm kỹ thuật vẫn cho, thành ra để lưu hồ sơ thì không đúng theo mẫu” - ông Em nói.

Khi PV nói đây là lỗi do các cơ quan hành chính với nhau chứ không phải do người dân thì ông Em nói “dạ”. PV đề nghị được gặp ông Em vào chiều 5-7 để có thông tin cụ thể thì ông nói để khi khác. PV hỏi khi khác là khi nào thì ông Em tắt máy.

Ngày 7-7, PV liên hệ qua điện thoại nhiều lần nhưng ông Em không nghe máy nên đã mang hồ sơ vụ việc tới VPĐKĐĐ xin gặp lãnh đạo. Tại đây, một nữ nhân viên tên Cúc đã tiếp nhận thông tin và lấy số điện thoại của PV để liên lạc khi sắp xếp được lịch làm việc.

Ngày 19-7, trả lời trực tiếp PV, ông Lê Văn Út Em cho biết theo quy định trích đo địa chính thửa đất phục vụ việc cấp sổ đều phải thực hiện theo mẫu tại Thông tư 25/2014 của Bộ TN&MT và cập nhật đầy đủ hồ sơ địa chính gồm: Số tờ, số thửa, chủ sử dụng đất, bản đồ địa chính tại các chi nhánh VPĐKĐĐ. Trung tâm Kỹ thuật TN&MT khi đo đạc xong phải cập nhật hồ sơ địa chính vào hệ thống.

Đối với trường hợp ông Vàng thì bản trích đo địa chính được thực hiện là theo mẫu cũ. Tuy nhiên, để tránh tốn chi phí, thời gian của người dân thì trước tiên VPĐKĐĐ cũng căn cứ vào quyết định của tòa, đồng thời đối chiếu lại với hệ thống nếu số liệu phù hợp thì sẽ cấp sổ bình thường. Nhưng trường hợp này do Trung tâm Kỹ thuật TN&MT chưa cập nhật thông tin nên khi VPĐKĐĐ đối chiếu thì số liệu không trùng khớp, phải thẩm định lại.

Đồng thời qua kiểm tra thực tế thì vị trí đất cũng có lệch so với hồ sơ tòa án; quyết định của tòa tuyên cũng không rõ ràng về diện tích cụ thể của từng loại đất nên rất khó cho việc cấp sổ. Do đó, VPĐKĐĐ sẽ có buổi làm việc với tòa án và các đơn vị liên quan để làm rõ vị trí, kích thước thửa đất để tránh cấp sai lệch. Ông Em cũng thừa nhận đây là do lỗi của các cơ quan chức năng chuyên môn.

Hiện người dân đã nộp hồ sơ và đóng phí để được đo vẽ lại theo yêu cầu của VPĐKĐĐ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bản trích đo mới để hoàn thành thủ tục.