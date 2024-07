Dân chủ tăng áp lực dừng tranh cử, ông Biden sẽ quyết sao? 19/07/2024 05:30

Ngày 17-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải hủy lịch trình dự sự kiện ở Las Vegas do bị nhiễm COVID-19 và bay tới nhà riêng ở Rehoboth Beach, Delaware để tự cách ly. Diễn biến này đến trong bối cảnh ngày càng nhiều đảng viên Dân chủ công khai kêu gọi ông Biden dừng cuộc đua tổng thống 2024 do lo ngại về sức khỏe và khả năng tái đắc cử của ông.

Áp lực bủa vây ông Biden

Tính đến ngày 17-7, đã 20 trong tổng số 213 Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ và 1 trong tổng số 47 Thượng nghị sĩ Dân chủ công khai kêu gọi ông Biden dừng tranh cử tổng thống, theo tờ The New York Times.

Người gần đây nhất đưa ra lời kêu gọi này là Hạ nghị sĩ Adam B. Schiff của bang California. Hôm 17-7, ông Schiff nói rằng “một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump sẽ làm suy yếu nền tảng của nền dân chủ” và chia sẻ rằng ông “thực sự lo ngại về việc liệu tổng thống Biden có thể đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 hay không”.

Ngày càng nhiều đảng viên Dân chủ kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden dừng tranh cử tổng thống 2024. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Đáng chú ý, ngày 17-7, truyền thông Mỹ, trong đó có The New York Times, Politico, dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết hai đảng viên Dân chủ cấp cao nhất của Quốc hội - Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries, đã trực tiếp gặp ông Biden để bày tỏ lo ngại về khả năng ông Biden đánh bại ông Trump và số phận của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Đài CNN ngày 17-7 cũng dẫn lời 4 nguồn tin tiết lộ rằng gần đây cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (đảng Dân chủ) đã nói riêng với ông Biden rằng các cuộc thăm dò cho thấy ông Biden chẳng những không thể thắng ông Trump mà còn có thể làm hỏng cơ hội giành chiến thắng tại Hạ viện của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 11, nếu ông Biden tiếp tục tranh cử.

Đây là cuộc trò chuyện riêng thứ hai giữa bà Pelosi và ông Biden kể từ sau màn tranh luận tổng thống giữa ông Biden và ông Trump hôm 27-6. Tuần trước, bà Pelosi đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng tất cả đảng viên Dân chủ “đều khuyến khích ông Biden đưa ra quyết định (về việc tái tranh cử) vì không còn nhiều thời gian nữa”.

Theo một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng AP-NORC được tiến hành từ ngày 11 đến 15-7, gần 2/3 người Mỹ theo đảng Dân chủ tham gia khảo sát cho rằng ông Biden nên dừng tranh cử tổng thống và để đảng này lựa chọn một ứng viên khác. Cuộc thăm dò này cũng cho thấy 70% người Mỹ, bao gồm gần một nửa số đảng viên Dân chủ, cho biết họ không tin ông Biden có đủ năng lực về mặt tinh thần để trở thành tổng thống.

Có sự chuyển biến ở ông Biden?

Hiện ông Biden chưa đưa ra bất kỳ tín hiệu nào cho thấy ông sẽ thay đổi quyết định về việc không dừng tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, ông Biden đã tỏ ra cởi mở hơn khi lắng nghe những lập luận về lý do tại sao ông nên dừng việc tái tranh cử, cũng như dữ liệu về các cuộc thăm dò mới với kết quả đáng quan ngại với ông, The New York Times dẫn nhiều nguồn tin đảng Dân chủ thân cận với ông Biden.

Ông Biden lên chuyên cơ rời Las Vegas bay tới nhà riêng ở Rehoboth Beach, bang Delaware (Mỹ) ngày 17-7 để tự cách ly sau khi bị nhiễm COVID-19. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một cố vấn cấp cao của đảng Dân chủ đề nghị giấu tên nói với CNN: “Các cuộc nói chuyện riêng với ông Biden vẫn đang tiếp tục…Ông ấy đang tiếp thu và không cương quyết như khi ông ấy thể hiện trước công chúng. Thay vì nói ‘Kamala không thể thắng’, ông ấy đã chuyển thành ‘bạn có nghĩ Kamala có thể chiến thắng không?. Vẫn chưa rõ ông ấy quyết định ra sao nhưng có vẻ ông đang lắng nghe”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài BET News phát sóng hôm 17-7, trước khi mắc COVID-19, ông Biden nói rằng việc công chúng đặt ra những câu hỏi về tuổi tác và thể lực của ông là điều chính đáng và miễn là ông có thể chứng minh rằng điều này không ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của ông trong cuộc tranh cử. Dù vẫn khẳng định rằng hiện tại không có ý định dừng tranh cử tổng thống nhưng ông Biden có nói rằng sẽ cân nhắc quyết định này nếu bác sĩ nói rằng ông gặp vấn đề về sức khỏe và cần thiết phải làm như vậy.

Cũng trả lời đài Univision hôm 17-7, ông Biden cũng tìm cách trấn an những lo ngại về vấn đề tuổi tác của ông khi khẳng định "tuổi tác mang lại sự khôn ngoan". Ông cũng thừa nhận rằng mình đã có màn tranh luận không tốt với ông Trump hôm 27-6 nhưng nói rằng ông đã bị kiệt sức khi trước đó phải công du nhiều nơi.