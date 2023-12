Dân gặp khó vì nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng

(PLO)- Bạn đọc cho rằng việc công an Quảng Ngãi che mặt bị can để bảo vệ dữ liệu cá nhân là đúng. Tuy nhiên, không riêng những bị can, chúng ta cũng cần có cơ chế phù hợp để bảo mật thông tin người thi hành công vụ.