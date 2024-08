Dẫn khách tới mua nhà, vừa mở cổng thì phát hiện chủ nhà chết trong tư thế treo cổ 31/08/2024 12:58

Ngày 31-8, một lãnh đạo UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Công an đến xác minh vụ việc. Ảnh: N.D

Theo lãnh đạo UBND phường Tân An, sự việc xảy ra chiều qua 30-8 tại một căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường Tân An. Thời điểm đó, người môi giới bất động sản dẫn khách tới mua nhà thì phát hiện chủ nhà đã tử vong và báo công an.

Còn theo chia sẻ của anh H, người môi giới bất động sản, do quen biết với chủ nhà nên anh không gọi trước mà chủ động dẫn khách tới xem nhà.

Tuy nhiên, khi mở cổng thì phát hiện chủ nhà đã tử vong từ trước khiến anh rất bối rối. “Tôi mở cửa ra để khách vào xem nhà thì phát hiện chủ nhà đã tử vong rồi. Hiện tôi không muốn chia sẻ nhiều về vụ việc”, anh H nói.