Đang cháy rừng ở rú Đụn, người dân sẵn sàng sơ tán trong đêm 30/04/2024 22:02

Lúc 21 giờ 50 phút đêm 30-4, đang xảy ra cháy rừng ở rú Đụn (xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nam Đàn, lực lượng quân sự, dân quân, người dân…đang nỗ lực dập lửa.

Lửa cháy rừng gần nhà dân ở xã Nam Thái.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, lửa vẫn đang cháy dữ dội ở đỉnh rú Đụn. Vị trí cháy rừng lan ra gần nhà dân và cây xăng dầu bên quốc lộ 46A (xã Nam Thái, huyện Nam Đàn). Xe cứu hoả, xe công vụ, xe cứu thương đã đến túc trực sẵn sàng.

Người dân địa phương cho biết, họ phát hiện lửa bốc lên từ rừng thông ở chân rú Đụn (xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) lúc 6 giờ 30 phút sáng 30-4. Do thời tiết nắng nóng hơn 41 độ C, lửa cháy lan nhanh sang khu vực rừng huyện Nam Đàn và công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Cháy rừng ở xã Nam Thái gần trạm xăng, dầu bên quốc lộ 46A (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn cho biết, các lực lượng đang bám trụ, nỗ lực chữa cháy để không cho lửa lan xuống khu vực các hộ dân. Lữ đoàn Công binh 414 (đóng tại huyện Nam Đàn) đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến tham gia dập lửa.

Cháy rừng gần nhà dân ở huyện Nam Đàn.

Hiện lực lượng chữa cháy vừa dập lửa vừa triển khai nhiều phương án như làm đường băng cản lửa chống cháy lan…Người dân dưới chân núi đã sẵn sàng sơ tán trong đêm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.