Đăng clip chạy xe bằng 2 chân lên mạng, bị phạt 10 triệu đồng

(PLO)-Nam thanh niên chạy xe bằng hai chân, dùng tay vái lạy tứ hướng và chính anh ta đăng lên mạng để câu view, bị công an phát hiện, xử phạt gần 10 triệu đồng.

Ngày 8-10, Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định xử phạt nam thanh niên NVV (17 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về hành vi chạy xe máy bằng hai chân rồi đăng lên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, công an đã lập biên bản về các hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, buông hai tay khi xe đang chạy, điều khiển xe trên 50 cc khi chưa đủ 18 tuổi… với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7-10, tài khoản Facebook của V đăng tải clip hai thanh niên đi xe máy trên đường bê tông ở huyện Hòa Vang, không đội mũ bảo hiểm, người ngồi trước lái xe bằng chân, hai tay vái lạy tứ phương. Còn nam thanh niên ngồi sau chấp tay kiểu thỉnh kinh.

Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hòa Vang khẩn trương xác minh và mời V lên làm việc. V thừa nhận là chủ tài khoản Facebook trên, đồng thời là người lái xe bằng hai chân. V khai, clip này là do bạn đi cùng quay và gửi cho V để đăng lên mạng câu like, câu view.

haihieu