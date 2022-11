Đang nhận kèo cá độ bóng đá thì bị Cảnh sát hình sự bắt giữ

Ngày 29-11, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa bắt xử lý ba người đàn ông có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Ba người bị bắt gồm Trần Xuân Vĩ (34 tuổi), Nguyễn Đình Anh Vũ (21 tuổi,) và Trương Quang Đến (41 tuổi, cùng ngụ huyện Krông Pắc).

Đêm 27-11, qua công tác nắm tình hình, một tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Krông Pắk bắt quả tang Vũ đang nhận ghi kèo cá độ các trận bóng đá WorldCup của Đến.

Tại hiện trường, công an thu giữ một điện thoại và một số tang vật liên quan dùng để cá độ bóng đá.

Bước đầu, Vũ khai nhận, sau khi nhận các kèo cá độ bóng đá của các con bạc thì Vũ nhắn tin chuyển hết cho Vĩ với tổng số tiền 51 triệu đồng.

Được biết, Vĩ đang đang chấp hành tám tháng tù treo về tội đánh bạc.

