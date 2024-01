Đánh chuông chống tội phạm, bảo vệ bình yên cho dân

Thiếu tá Lý Hoàng Hướng (cảnh sát trật tự Công an phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) đã có sáng kiến và triển khai mô hình “Hồi chuông an ninh trật tự (ANTT)”. Mô hình này đang được người dân, chính quyền địa phương rất ủng hộ.

Kinh nghiệm từ người lính PCCC

Theo Thiếu tá Hướng, thời công nghệ 4.0, người dân luôn cuốn hút vào việc sử dụng mạng xã hội mà quên đi các phương pháp truyền thống cũng tạo ra hiệu quả cao trong công tác đảm bảo ANTT.

Từ đó, Thiếu tá Hướng luôn đau đáu và tìm giải pháp phải làm sao để có một mô hình mà khi phát hiện tội phạm hay cháy nổ là cả khu phố đều đồng loạt biết, lực lượng cảnh sát cũng lập tức có mặt.

“Tôi từng công tác ở phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nên tôi liên tưởng ngay đến tiếng chuông. Lúc đó, khi có tiếng chuông báo động thì đơn vị lao ngay ra xe chuyên dụng. Hiện có thể để người dân nghe được tiếng chuông thì họ lập tức biết ngay là có cháy nổ, trộm, cướp hay phải đi kiểm tra tài sản” - Thiếu tá Hướng nói và cho biết đây là cách hình thành nên thói quen để người dân cùng nhau bảo vệ tài sản, tính mạng khi gặp sự cố.

Thiếu tá Lý Hoàng Hướng hướng dẫn lực lượng bảo vệ dân phố cách đánh chuông và nói về công dụng của chuông. Ảnh: TS

Từ đó, Thiếu tá Hướng lên kế hoạch, trình bày ý tưởng chi tiết trước lãnh đạo công an phường, UBND phường, ban điều hành khu phố… và được thống nhất cao thành lập mô hình đảm bảo ANTT với tên gọi “Hồi chuông ANTT”.

Quy trình vận hành “Hồi chuông ANTT” là chuông được thiết kế lại từ vỏ bình PCCC và treo tại vị trí cố định ở khu dân cư, cạnh đó là một thanh sắt để gõ. Sau đó, cư dân cùng chính quyền địa phương sẽ thống nhất lập danh sách những người được đánh chuông.

Lúc 22 giờ hằng ngày, phân công người luân phiên đánh chuông để nhắc khu dân cư đã đến giờ nghỉ ngơi, đưa tài sản vào trong nhà, kiểm tra lại các nguồn điện, hệ thống gas…

Riêng các trường hợp đột xuất như trộm, cướp, cháy nổ, bất cứ người dân nào cũng có thể đánh chuông thì khu dân cư đều đồng loạt biết, cùng nhau vây bắt tội phạm hay cùng dập lửa đám cháy.

“Khi ra mắt mô hình, công an phường đã tổ chức tuyên truyền, thống nhất với cư dân về quy ước tiếng vang, tiếng hồi vang dồn dập, tiếng gõ nào là có trộm cướp, tiếng gõ nào là cháy, tiếng gõ nào báo 22 giờ để người dân cùng nhận biết. Đồng thời, hồi chuông sẽ kết nối với Zalo trực ban công an phường để lực lượng công an lập tức có mặt khi có sự cố” - Thiếu tá Hướng trình bày thêm.

Phát huy sức mạnh toàn dân giữ gìn ANTT

Đại úy Hồ Minh Tường, Phó Trưởng Công an phường Tân Phong, cho biết mô hình “Hồi chuông ANTT” nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ, sâu rộng hoạt động phong trào gắn với huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong đảm bảo ANTT.

Theo Đại úy Tường, mô hình này còn tạo niềm tin hơn khi các cấp, ngành cùng chung tay phối hợp bảo vệ bình yên cho nhân dân bằng những việc làm mới, sáng tạo.

Đông đảo người dân tham gia và ủng hộ mô hình “Hồi chuông an ninh trật tự” được gắn tại hẻm 515 đường Lê Văn Lương. Ảnh: TS

“Bởi mô hình “Hồi chuông ANTT” đã đưa vào cuộc sống và sát với điều kiện cụ thể, phù hợp với từng khu dân cư” - Đại úy Tường nói thêm.

Cũng theo lãnh đạo công an phường, mô hình do công an phường là chủ nhiệm, có sự phối hợp của Ủy ban MTTQ phường và sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để duy trì.

Mô hình triển khai thí điểm đầu tiên tại khu dân cư Mô hình được triển khai thí điểm tại hẻm 515 đường Lê Văn Lương từ tối 12-1 và nhận được rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ của cư dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7, chính quyền phường, khu phố, tổ dân phố. Ông Phạm Văn Cường, bảo vệ dân phố tại khu phố, cho biết mô hình mới được triển khai vài ngày nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với khu dân cư, hướng tới giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở và phát huy sức mạnh toàn dân trong giữ gìn ANTT. “Khơi dậy truyền thống đời sống văn hóa, tổ dân phố, khu phố cùng đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Từ đó, đưa hồi chuông dần trở thành người bạn đồng hành vì sự bình yên của người dân trong khu dân cư trên địa bàn” - ông Cường nói thêm. Ông Huỳnh Thanh Hùng, người dân tại khu dân cư, đánh giá mô hình “Hồi chuông ANTT” rất phù hợp với tình hình thực tế tại khu dân cư. Theo ông Hùng, khu dân cư luôn có người dân đi lại, khi có sự cố, chuông sẽ vang lên rất kịp thời đến toàn khu dân cư. “Tôi mong sẽ không bao giờ sử dụng đến chuông, vì không ai muốn có sự cố cả. Nhưng nếu có sự cố, với tiếng chuông như đã được tuyên truyền thì người dân sẽ chung tay cùng khắc phục sự cố, truy đuổi tội phạm ngay” - ông Hùng nói thêm.

TỰ SANG