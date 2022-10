Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao gồm những gì?

(PLO)- Các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn di tích lịch sử nếu có tranh chấp về chủ quyền quốc gia thuộc bí mật Nhà nước mức độ tối mật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1285 ngày 25-10-2022 ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Theo Quyết định này, bí mật nhà nước độ Tối mật gồm phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn bảo tàng, thư viện lưu giữ tài liệu, hiện vật hạn chế phổ biến hoặc không phổ biến. Và phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn di tích lịch sử nếu có tranh chấp về chủ quyền quốc gia.

Đối với danh mục thuộc bí mật nhà nước độ Mật sẽ gồm văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi các Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài; báo cáo, văn bản do các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài gửi về liên quan đến các vấn đề có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước CHXHCN Việt Nam với quốc gia sở tại trong hoạt động văn hóa đối ngoại, hợp tác về thể thao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 25-10 và thay thế Quyết định 1192/2020 của Thủ tướng về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao.

N.THẢO