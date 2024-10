Danh tính 2 nữ sinh tử vong sau tai nạn giao thông ở Thủ Đức 10/10/2024 20:06

Đến tối 10-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức vẫn đang phối hợp với Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe bồn trộn xe tông và xe máy khiến hai nữ sinh tử vong tại chỗ.

Cảnh sát dầm mưa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: TS

Bước đầu danh tính hai nữ nạn nhân được xác định là TTCL (20 tuổi, quê An Giang) và VNTH (20 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu). Cả hai đều là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM và đang trên đường đi học về.

Riêng tài xế xe bồn trộn bê tông, xe cán tử vong hai nữ sinh là Nguyễn Minh Phụng (27 tuổi). Tài xế Phụng không có dấu hiệu sử dụng rượu bia cũng như ma tuý.

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, xe bồn trộn bê tông biển số: 51E-052.46 do Phụng điều khiển chạy trên đường Nguyễn Duy Trinh, theo hướng từ đường Đỗ Xuân Hợp đi vòng xoay Phú Hữu.

Khi đến đường Võ Chí Công (phường Phú Hữu) tài xế xe rẽ phải đi về hướng cầu vượt Phú Mỹ thì xảy ra va chạm với xe máy do hai nữ sinh chở nhau. Tai nạn khiến hai nữ sinh ngã xuống đường, bị xe bồn cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai nữ sinh tử vong tại chỗ. Ảnh: TS

Vụ việc sau đó được Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, đúng lúc này trời mưa to nhưng lực lượng công an vẫn dầm mưa khám nghiệm để đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

CSGT dầm mưa, phân luồng giao thông để lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TS

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, các phương tiện đều được công an đưa về trụ sở để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.