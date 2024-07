Đất lở cuốn 2 xe buýt chở hơn 60 khách xuống sông 12/07/2024 18:36

Phát ngôn viên Cảnh sát Nepal - ông Dan Bahadur Karki cho biết rạng sáng 12-7 xảy ra một vụ lở đất dọc tuyến đường nối quận Chitwan (tỉnh Bagmati) đến TP Kathmandu (thủ đô của Nepal) cuốn 2 xe buýt chở khách xuống sông Trishuli, theo tờ The New York Times.

Vụ lở đất ở Nepal xảy ra khoảng 3 giờ 30 phút sáng 12-7 (giờ địa phương).

Trong 2 xe buýt gặp nạn, một chiếc đang chở 24 hành khách, chiếc còn lại chở 41 hành khách.

Có 3 hành khách nhảy xuống kịp thời trước khi 2 xe buýt lao xuống sông nên may mắn thoát nạn. Hơn 60 hành khách vẫn đang mất tích.

Lực lượng cứu hộ gấp rút tìm kiếm nạn nhân vụ lở đất ở Nepal ngày 12-7. Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hộ từ quân đội và cảnh sát Nepal đã được triển khai tới hiện trường ngay sau vụ tai nạn, nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy được bất kỳ nạn nhân nào.

“Có tới 250 nhân viên cứu hộ đã ngay lập tức được triển khai đến hiện trường. Hiện họ chưa thể xác định được vị trí của những chiếc xe buýt gặp nạn" - ông Karki nói.

Theo The New York Times, ban đầu, đất đá sụp lở đã chặn đường đi của lực lượng cứu hộ. Sau khi tới hiện trường thì đội cứu hộ tiếp tục gặp khó khi mực nước sông dâng cao do mưa lớn hơn, khiến hoạt động tìm kiếm cứu nạn ngày càng trở nên phức tạp.

Trong một diễn biến khác, cũng trên đoạn đường này cùng ngày, một chiếc xe buýt đang lưu thông trên đường thì bị đá lở rơi trúng. Tài xế thiệt mạng tại chỗ.