Đặt mua sổ hồng giả trên mạng để lừa bán đất

Ngày 4-1, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Hoàng Anh Thiện (26 tuổi, trú tổ 37, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) thực hiện.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp nhận nguồn tin về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn sử dụng giấy chứng nhận giả để lừa bán đất.

Qua xác minh, sáng 29-12-2022, tại một địa điểm thuộc địa bàn phường Mỹ An, Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt quả tang Thiện đang nhận số tiền 16,9 triệu đồng của anh VNS (trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thiện khai nhận, do cần tiền tiêu xài lên mạng internet tìm kiếm thông tin liên quan đến rao bán đất đai tại TP Đà Nẵng.

Khi thấy có ảnh một giấy chứng nhận thửa đất có địa chỉ tại phường Hoà An (quận Cẩm Lệ), Thiện đã tải hình ảnh về để lấy thông tin.

Sau đó Thiện gặp anh S và dựng lên câu chuyện gia đình mình có một lô đất cần bán, nếu anh S mua thì sẽ bán rẻ cho anh này với giá 700 triệu đồng. Để anh S tin là thật, Thiện đã gửi hình ảnh GCNQSDĐ cho anh S và chở anh này đến một lô đất trống ở phường Hoà An và khẳng định đó là đất gia đình cần bán.

Anh S đồng ý mua và đã chuyển trước cho Thiện số tiền 200 triệu đồng. Để tiếp tục chiếm đoạt tiền từ anh S, Thiện liên hệ một tài khoản trên mạng xã hội để làm giả giấy chứng nhận mang tên anh S.

Sau khi giao giấy chứng nhận cho anh S, Thiện yêu cầu anh này thanh toán hết số tiền mua đất còn lại. Tuy nhiên, đến thời điểm trên thì anh S phát hiện có nhiều nghi vấn nên đã trình báo cho cơ quan công an. Thiện bị bắt giữ sau đó.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng có liên quan.

HẢI HIẾU-NGÔ QUANG